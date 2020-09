Con una de cal y otra de arena, Alonso regresa satisfecho de Valencia

Tenerife/ El Circuit Ricardo Tormo ha acogido dos intensas carreras de la tercera cita del Campeonato de España de Superbike en el que Fran Alonso ha logrado consolidar su progresión en el mejor certamen nacional del mundo, a pesar del abandono por caída en la segunda carrera, la disputada en la jornada de hoy domingo: "Ha sido un fin de semana satisfactorio; hemos demostrado que podemos estar muy cerca del Top10 y queremos seguir así el resto del año", ha explicado el tinerfeño.



Campeonato de España de Superbike, 3ª Prueba, Circuit Ricardo Tormo

La tercera prueba del Campeonato de España de Velocidad – ESBK se ha celebrando este fin de semana en el Circuit Ricardo Tormo. Con todos los equipos concienciados con el seguimiento estricto de los protocolos Covid-19 y con mucha emoción en la pista. Pilotos de 27 nacionalidades se han dado cita en el trazado valenciano demostrando, una vez más, que estamos ante el mejor campeonato nacional del mundo y catapulta para deportistas que consiguen triunfar en certámenes mundiales como MotoGP o World SBK.

El piloto de La Orotava y encuadrado en las filas del DEZA – ISMABON Racing Team comenzó con paso firme la primera jornada de las dos a disputar en el circuito mundialista de Cheste. Tras dos días, jueves y viernes de intenso trabajo por la falta de referencias, que la caída del pasado añ o provocó, el compromiso de puesta a punto logrado para los entrenamientos oficiales del sábado fue realmente satisfactorio para piloto y equipo.

Fran Alonso consigue otros cinco puntos con una undécima plaza del sábado entre las Superbikes.

Fran Alonso ha demostrado una una gran progresión en Cheste. El piloto imagen de #YoSoyTenerife ha logrado una meritoria décimo primera posición en la primera carrera, sumando 5 puntos más a su casillero: "Hemos tenido mucho trabajo el jueves y el viernes. Se nos atragantó el trazado valenciano pero al final del viernes encontramos un equilibrio que nos permitió hacer unos buenos entrenos y salir bien en la primera carrera, rodando muy cerca del grupo cabecero con un ritmo sólido y constante", reconocía, poniendo de manifiesto que de cara a la carrera del domingo incluso podrían hacerlo mejor porque habían encontrado un par de detalles que iban a mejorar las prestaciones de su moto.

El piloto de Finca Vaquero Grill llegaba realmente ilusionado a la carrera del domingo ya que iba a ser el momento de recoger los frutos del intenso trabajo de todo el DEZA – ISMABON Racing Team a lo largo de estos días, pero una inoportuna caída, sin consecuencias, en la vuelta seis hizo que el bravo piloto tinerfeño dire por terminado el fin de semana en el circuito mundialista de Cheste: "Ha sido una verdadera pena porque en el warm-up matinal habíamos hecho el mejor tiempo de todo el fin de semana, rebajando el tiempo en medio segundo, pero las ganas de recuperar tras una desafortunada salida me hicieron despistarme en la trazada sin poder evitar la caída", confesaba el único represent ante canario en el ESBK2020, que llevaba una racha de varias carreras puntuando.

"Me quedo con la progresión gracias al trabajo en conjunto, con la batalla en la primera carrera y con las buenas sensaciones de la mañana del domingo. Quiero dar las gracias al equipo por su el esfuerzo y el trabajo que han hecho durante todo el fin de semana. Y lo mejor de todo, que la caída no ha tenido consecuencias físicas para mí, ni mecánicas para la moto", aseguraba Fran Alonso que dice sentirse muy motivado para regresar a la actividad en 15 días en el Circuito de Jerez "con las pilas cargadas".

Tras un intenso fin de semana de trabajo, el DEZA - ISMABON Racing Team y Fran Alonso esperan ya la próxima cita del ESBK Campeonato de España de Superbike, que tendrá lugar el último fin de semana de septiembre en el gaditano Circuito de Jerez.

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)