Miguel Hidalgo niega el desabastecimiento de papas y denuncia la subida de precios por ser una especulación que beneficia a unos pocos

Las Palmas de Gran Canaria/ El Cabildo de Gran Canaria, a través de su consejero de Sector Primario, Soberanía Alimentaria y Aguas, Miguel Hidalgo, puso de manifiesto hoy su preocupación por la subida que han experimentado los precios de la papa en los mercados de la Isla. Una problemática que, como mantuvo, "responde a una especulación generada intencionadamente para beneficio de unos pocos, con la excusa de una situación de desabastecimiento que no es real".



A este respecto, especificó que se acaban de recoger millones de kilos papas de la cosecha de julio y de agosto, que no se han consumido en su totalidad y que han quedado están almacenadas, "y lo que está sucediendo es que hay personas que se están dedicando a especular con eso", manifestó. "Confío en que, en los próximos días, se regularice y se normalice esta situación, que ha sido creada artificialmente".

El consejero quiso dejar claro que la subida de precios ocasionada por estas maniobras especulativas no favorecen en ningún caso al agricultor, "sino que sólo sirven para apartar a las familias que no pueden pagar esas cantidades", recalcó. "La misión de las y los agricultores es producir y suministrar la papa a los almacenistas, que son los que se dedican a la comercialización. Y, en muchas ocasiones, son los propios importadores los que juegan con los productos locales y con los de importación. Son los que marcan los tiempos tanto de plantación en la Isla como de las importaciones que realizan. Y luego está todo el sector de distribución. Lógicamente, ahí es donde están el problema y los causantes de esta situación", expuso. "Las y los agricultores han hecho su trabajo. Más de 24 millones de kilos de papas puestos en el mercado de la Isla que, realmente, se han quedado en el camino. Alguien los tiene almacenados y especulando con los mismos", sostuvo.

Hidalgo sí reconoció que existe una partida de importación que ha sido retenida, "pero eso no es ni un motivo ni una excusa para que los precios hayan subido como lo han hecho", matizó. En concreto, explicó que son más de 15 países desde los que se están importando papas, y que se trata de una partida determinada del Reino Unido que no ha podido entrar en Gran Canaria. "El resto de los suministradores está activo y, de hecho, están entrando entre 40 y 50 contenedores de papas a la Isla", detalló. "Y tenemos toda la cosecha local y todavía hay agricultoras y agricultores grancanarios que están recogiendo papas de la tierra de las producciones de julio y agosto".

En cuanto a la capacidad de maniobra del Cabildo ante este problema, indicó que la Corporación no tiene competencias en la aplicación de las normas de control de los precios. "Sí tenemos la obligación de denunciar esta situación, porque es injusta y porque no se ajusta a la realidad actual del sector de la papa", afirmó el consejero, que comentó que el Gobierno de Canarias está comprobando específicamente que hay producto en la Isla, con el fin de desmentir a quienes afirman que hay falta de papas en el Archipiélago.

Finalmente, recordó que está en vigor una Ley de Cadena Alimentaria, que debe velar para que los precios no solo no estén por debajo de los costes de producción, sino que no excedan los costos normales de comercialización de un producto de alimentación.