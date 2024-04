La Plataforma por un Precio Justo del Plátano descubre que ASPROCAN no aparece como asociación legalmente registrada

La Palma/ Este grupo de agricultores palmeros pide explicaciones al presidente de ASPROCAN y al Gobierno canario y asegura que, si se confirma esta presunta irregularidad, dicha organización no estaría legitimada para representar de manera oficial a los productores de plátano canario, pese a lo cual ha influido para medidas nefastas como las "picas indiscriminadas" y la no aplicación de la Ley de Calidad Alimentaria.

La Plataforma por un Precio Justo y Auténtico del Plátano exige explicaciones a la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias (ASPROCAN) sobre el hecho de que no aparece registrada de manera oficial como asociación, lo que constituye una presunta irregularidad que le impediría legalmente llevar a cabo actuaciones en representación de los agricultores ante las Administraciones públicas.

La plataforma ha remitido sendos burofaxes al Gobierno de Canarias y la propia ASPROCAN en los que plantea que esta entidad no consta inscrita en el Registro de Asociaciones del Ministerio del Interior. Asimismo, ha detectado que tampoco se encuentran registrados ni depositados sus estatutos que la rigen en la Oficina Depositaria de Estatutos de Asociaciones Empresariales y Sindicales.

El citado colectivo de agricultores palmeros observa que ASPROCAN publica en su página web que sus estatutos se hallan presentados con el número 144/3 en esa Oficina Depositaria, pero cuando se accede a dicho registro electrónico se constata que ni existe la asociación ni hay estatutos.

Esta circunstancia, según advierte la Plataforma, "anularía cualquier legitimación de ASPROCAN para representar oficialmente al sector del plátano en cualquier lugar y frente a cualquier interlocutor" ante el que se presente como si tuviera personalidad jurídica.

Por tanto, insiste este grupo de agricultores independiente, "no puede entenderse que ASPROCAN tenga el poder de establecer directrices en el mercado del plátano una entidad que no figura en ningún registro".

La Plataforma recuerda que el sector platanero está "en el peor momento de su historia, abocando a la ruina a los productores de plátano canario", a lo cual han contribuido controvertidas decisiones en las que el papel de ASPROCAN ha sido determinante.

Es el caso de la "pica" de millones de kilos de plátanos "convertidos en desperdicio", medida que debía tener carácter puntual y con el objetivo de frenar la caída de precios, pero que se ha convertido en una acción permanente que, para colmo, no ha impedido que el sector sufra uno de los periodos "más prolongados y crueles" de ingresos por debajo del coste de producción.

También achaca la Plataforma a ASPROCAN la "nefasta" exclusión del plátano canario de los beneficios que supone la Ley estatal de Cadena Alimentaria, concebida precisamente para que los agricultores no reciban menos del coste de producción.

De ahí que son muchos ya los plataneros que claman que esta ley no se aplica "por decisión de quienes se dicen nuestros representantes".

Por todo ello, la Plataforma espera que el presidente de ASPROCAN y la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias aclaren cuál es la situación jurídica de esta organización a la vista de los indicios de irregularidades expuestas en esta nota de prensa, y de ser, así, las consecuencias que se derivarían.