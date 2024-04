El Cabildo inyecta tres millones de euros de ayuda extraordinaria a la ganadería para paliar las pérdidas derivadas de la guerra en Ucrania

Gran Canaria/ El Cabildo de Gran Canaria ha implementado una ayuda extraordinaria por importe de tres millones de euros, que beneficiará a las y a los ganaderos de la Isla y con la que compensará en un 49,6% el incremento de los precios de los alimentos para animales que se ha derivado de la guerra Ucrania y que deben asumir estas y estos productores, con el grave quebranto que ello supone para sus economías.

El presidente del Gobierno insular, Antonio Morales, que presentó a la sociedad grancanaria esta iniciativa en compañía del consejero de Sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica, Miguel Hidalgo, puso de relieve que "esta es una muestra más del apoyo que ofrece el Cabildo de Gran Canaria al sector primario de la Isla y, con esta medida, volvemos a aportar una ayuda económica que consideramos que puede suponer un alivio para las y los ganaderos, que están atravesando un momento difícil, por todas las circunstancias que estamos viviendo", aseveró y reconoció acto seguido la relevancia del trabajo de estas y estos profesionales "no solo para la ganadería grancanaria, sino para la diversificación de la economía insular, para mantener vivos nuestros valores, generar empleo local y proteger el paisaje", enumeró.



En este sentido, el presidente Morales hizo hincapié en que "para los que perseguimos la soberanía alimentaria en la Isla, el sector primario es clave, es uno de los ejes sobre el que sustentamos nuestra propuesta de Gobierno", incidió. Además, puso el acento en que, con esa filosofía, "esta iniciativa se suma a las que ya ha puesto en marcha el Cabildo para sostener este sector desde que estalló la crisis sanitaria de la COVID-19, en 2020, luego agravada por el conflicto en Ucrania. De hecho, hemos habilitado distintas ayudas extraordinarias que ya han beneficiado a las y los ganaderos y queseros con 13.745.000 euros, que se han destinado al alimento del ganado, a las explotaciones lecheras, a la importación de novillas, al bovino del país y al cochino negro, y a las queserías artesanales", argumentó, para subrayar que "durante este tiempo que tiene que ver con la pandemia, la inflación y el conflicto bélico, hemos aportado casi 20 millones de euros en ayudas a este sector".

En su intervención, Morales expuso que esta nueva ayuda extraordinaria se enmarca en la decisión que adoptó el pasado mes de diciembre la Unión Europea de prorrogar hasta el próximo 30 de junio el Marco Nacional Temporal, que habilita a los estados miembros a otorgar ayudas extraordinarias a las y a los agricultores, ganaderos y pescadores, con el fin de paliar el incremento de los precios de los insumos que deben utilizar en su actividad, dado que la invasión de Ucrania por parte de Rusia persiste y, con ella, las graves repercusiones económicas y sociales que lastran el sector primario.

A este respecto, señaló que "esta es una delicada coyuntura económica para un sector que ya venía arrastrando los perjuicios que generó la crisis de la COVID-19 y que ahora se han visto agudizados, puesto que Rusia y Ucrania son actores principales en el mercado mundial de los cereales y de las plantas de las que se extraen aceites para uso industrial y alimenticio. No hay que olvidar que Ucrania representa casi el 40% del mercado mundial de los principales cereales: trigo, cebada y millo". De hecho, ilustró esta afirmación con datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que certifican que los precios en este ámbito se han disparado hasta alcanzar incrementos que han llegado al 22,5%, en el caso de la tonelada de pienso complementario para vacuno, y al 41,6%, en el del forraje.

Y, como argumentó "según los estudios de costes de producción de las explotaciones ganaderas de Gran Canaria elaborados por las y los técnicos de la Consejería de Sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica, la fracción imputable del coste de la alimentación en el precio de la leche es del 62,88% y dado que en la Isla hay censadas unas 32.020,32 unidades de ganado mayor, se concluye que el sector grancanario, solo en 2024, ya habrá tenido un sobrecoste en la factura de la ración de 17,79 millones de euros".

Pero es que, además, apuntó que, "aunque la tendencia en el mercado internacional hacía vislumbrar una normalización de los precios hasta volver a los que se aplicaban en tiempos previos a la pandemia, la sequía persistente de los últimos meses en las principales zonas productoras de estas materias primas, tanto nacionales como europeas, aconsejan mantener estas ayudas extraordinarias".

Más de 400 beneficiarios y beneficiarias

En este escenario, el presidente de Gran Canaria, detalló que esta nueva ayuda, que será de concesión directa, pero de concurrencia no competitiva, alcanzará a más 400 ganaderos y ganaderas de la Isla, cada uno de los cuales podrá percibir una cantidad que seguirá siendo proporcional al número de unidades de ganado mayor (UGM) que posea y que no podrá superar los 60.000 euros. "En concreto, en esta nueva convocatoria, el Cabildo de Gran Canaria contempla que se percibirá un máximo de 188,9 euros por UGM", cifró. "Se tendrán en cuenta, además, las subvenciones que hayan recibido de cualquier otra administración, tal y como se establece en el Marco Nacional Temporal por la invasión de Ucrania, en cuya nueva prórroga, el tope máximo de subvenciones a percibir se ha incrementado de 250.000 a 280.000 euros por ganadero", especificó.

Anunció, por último, que la Corporación insular está agilizando los trámites "para que todo salgo lo más rápido posible y creemos que, a principios de mayo publicaremos la convocatoria de estas subvenciones, para que puedan acogerse a las ayudas lo antes posible, y calculamos que tendremos todo el proceso ejecutado antes de agosto, para que les podamos entregar las ayudas durante ese mismo mes", vaticinó.

Por su parte, María del Carmen Pérez Castellano, presidenta de la Asociación de Queserías Artesanales de Gran Canaria (Asoquegran), que estuvo presente en el acto junto a representantes de Proquenor (Productores de Queso Artesano del Nororeste) y de la Cooperativa de Ganaderos de Gran Canaria, mostró su satisfacción por la habilitación de estos fondos "que vienen llovidos del cielo, porque estamos atravesando una situación muy complicada", afirmó.

Hizo referencia a cómo los precios de los piensos, "que antes más o menos se podían adquirir, ahora han subido el triple y, por eso, bienvenidas sean todas las ayudas que nos llegan". Y, en consecuencia, mostró el agradecimiento del sector al Cabildo de Gran Canaria "por el apoyo que nos está dando constantemente, no solo con las ayudas, sino también con la promoción de nuestros productos, porque están contando siempre con nosotros en todas las ferias y los eventos que hay".

Finalmente, Pérez Castellano reflejó la situación que viven hoy las y los ganaderos, que, "tristemente, algunos han tenido que retirarse y otros están en la cuerda floja" y lanzó un mensaje positivo, "porque somos un sector duro que sigue saliendo adelante, y la prueba está en cómo superamos la crisis de la COVID-19, porque somos un sector luchador".

