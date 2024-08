El Cabildo impulsa la campaña 'Aguacates de Tenerife. Es Aguacate de Canarias'"

Tenerife/ El consejero de Sector Primario, Valentín González, explica que esta iniciativa tiene como objetivo "concienciar a los consumidores sobre la importancia de conocer la procedencia certificada de los productos que compran".

El Cabildo de Tenerife, a través del área de Sector Primario, que dirige Valentín González, impulsa la campaña 'Aguacates de Tenerife. Es Aguacate de Canarias', una iniciativa que persigue "concienciar a los consumidores sobre la importancia de conocer la procedencia, debidamente certificada, a la hora de comprar un producto agrícola".



Valentín González explica que "con esta nueva campaña pretendemos promover el consumo de aguacate local, su producción y comercialización, para que no se compre aguacate que no esté en los canales oficiales de distribución, donde no se garantice la trazabilidad del producto, como medida que sirva para regular el precio y la calidad del mismo".

Esta iniciativa es la continuidad de una campaña que se lanzó en los meses de diciembre de 2023 y enero de 2024, cuyos resultados fueron "muy positivos, ya que se redujo el número de denuncias y el número de incursiones a fincas de aguacates".

El consejero de Sector Primario considera que "es importante recordar que la producción de aguacates en Tenerife se concentra, principalmente, entre los meses de septiembre y junio, mientras que solo la variedad 'Reed' (aún minoritaria en las islas) se produce en los meses de verano".

En esta campaña se incluyen aspectos como que las empresas distribuidoras y comercializadoras tienen la obligación de incluir en los canales comerciales los aguacates en las mejores condiciones para su consumo, en el estado óptimo de madurez, evitando así adquirir producto que haya sido recogido antes de tiempo o que no cumpla con los plazos de seguridad de aplicación de productos fitosanitarios.

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)