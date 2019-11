La IV Feria Gastronómica "Saborea El Rosario" tendrá lugar este sábado en La Esperanza

Además, este año también se instalará una carpa de dinamización infantil durante toda la jornada (con talleres de cocina y cuentacuentos) y volverán los talleres para adultos (corte de jamón a cargo del maestro cortador y récord Guinness, Fran Alonso, patrocinado por Montesano; y de cata de vinos y maridaje por El Gusto por El Vino). A ello se suma el "show cooking" a cargo del chef Alfonso Borges, la colaboración de la empresa Egatesa junto al cocineo David Galdeano en la elaboración de tapas gratuitas y el "show drink", patrocinado por Arehucas.

En cuanto a la parte teatral del evento, la colaboración del programa insular Teatro Artes Escénicas, llevará a El Rosario los espectáculos de Reciclown Teatro y de Clownbaret. El colofón musical será el espectáculo "The show must go on", en el que la ACM "Princesa Yaiza" y Arón Morales interpretarán los grandes éxitos de la histórica banda británica Queen.

A todo ello se sumará la tercera Jornada de Participación Ciudadana, en la que se desarrollarán distintas actividades, y un programa de radio comunitaria en directo, desde las 12:00 horas, a través de Onda Joven Radio (103.6 FM).

Las áreas de Empleo y Desarrollo Local, Igualdad y Participación Ciudadana, que dirigen los concejales Yeray Gutiérrez, Sara Cabello y Jennifer Torres respectivamente, organizan esta feria gastronómica, que cuenta con la colaboración de las empresas Montesano, Egatesa, El gusto por el vino y Arehucas y del programa del área de Cultura del Cabildo de Tenerife, Tenerife Artes Escénicas. Además, cuenta con la participación de GastroCanarias, la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios de El Rosario (Apymeer), Forestal Park Tenerife, campamento Quimpi, Casa Rural Meridiano y el PFAE GJ "Rosatur".

La jornada comenzará a las 11:00 horas con la presentación del evento para, a continuación, iniciar las distintas actividades programadas. Durante todo el día estarán instalados decenas de stands con restauradores del Municipio y sus tapas más representativas y se dará una mayor relevancia a las carpas para la exposición y venta de productos agroalimentarios locales.

Entre las principales atracciones de la jornada cabe destacar la exhibición del maestro cortador de jamón, Fran Alonso, Record Guiness de esta especialidad, y patrocinada por Montesano, y la cata de vinos y el taller de maridaje, patrocinados por El gusto por el vino.

Por otro lado, a partir de las 15:30 horas, se celebrarán las entregas de premios de los concursos de tortilla de papas y de postres canarios. Las personas que se acerquen a la plaza del Adelantado podrán disfrutar de varias de las tapas de concurso de la VII Ruta de la Tapa de Setas, así como degustar tapas gratuitas y las tortillas de papas que entren en el concurso que se llevará a cabo durante la mañana.