El ayuntamiento aldeano reconoce la labor del sector primario y recuerda la importancia de adquirir productos locales

El alcalde Tomás Pérez, defiende que "el Sector Primario es estratégico para Canarias en general y La Aldea en particular, por lo que tenemos que seguir mirando hacia la tierra y el mar que siempre nos han sustentado y dado los alimentos necesarios para poder seguir adelante"."Mi reconocimiento una vez más a todos los que dedican su trabajo y su esfuerzo a producir", continúa el alcalde, "por lo que debemos adquirir más productos en nuestro entorno cercano, para no ser tan dependientes del exterior"."Este sector principal, no primario de la Economía, debe tener ayuda de las instituciones, desde todos los gobiernos y Europa, por su papel importantísimo en el mantenimiento del planeta", defiende Tomás Pérez.Desde el grupo de gobierno recuerdan "a toda nuestra población la importancia del consumo de producto local, que con tanto esfuerzo los productores, que son nuestros vecinos, se exponen diariamente, desarrollando una magnífica labor para garantizar la producción y distribución de alimentos, siempre respetando las medidas del Gobierno frente al COVID-19".

