El comercio canario acumula diez trimestres consecutivos de crecimiento, pero sigue perdiendo establecimientos

Los establecimientos comerciales de las Islas, por tanto, anotan nuevamente otro trimestre con resultados favorables, manteniendo los resultados positivos en sus ventas iniciados a finales del año 2021. En este sentido, durante los meses de verano el Índice de Comercio al por Menor a precios constantes anotó una variación anual del 6,4%, cifra positiva que, sin embargo, ya muestra una tendencia a la desaceleración en el ritmo del crecimiento a lo largo del presente año. Los avances, además, se han producido de manera bastante uniforme: agosto anotó el principal incremento (6,8%), seguido de cerca por septiembre y julio, con un 6,2% y un 6,1% respectivamente.

Si ampliamos el espectro de análisis al período de enero a septiembre, observamos cómo el comercio canario se posiciona en cuarta posición en el ranking nacional al anotar un avance del 8,2% respecto a datos de hace un año. Baleares, Madrid y la Comunidad Valenciana, territorios de gran afluencia turística durante el tercer trimestre, son los únicos que superan el dato del Archipiélago en las ventas de sus comercios.

Unos buenos resultados que ayudan a mantener el optimismo del sector de cara a los próximos meses como consecuencia no solo de campañas estacionales como el Black Friday o la Navidad, sino sobre todo por la elevada actividad turística durante los meses de invierno, momento en el que las Islas cuentan con escasa competencia y continúan recibiendo una elevada cifra de visitantes.

Estas previsiones favorables se dejan entrever con claridad en los resultados de la encuesta de octubre del Indicador de Confianza Empresarial, en la que el sector comercial era líder con un 4,5%. Tras un verano en el que el 26% de las empresas encuestadas afirmó haber tenido resultados mejores de los previstos, de cara a los meses finales de 2023 la mayoría de los comercios canarios se decantan por resultados de estabilidad (60%). Sin embargo, todavía existe casi un tercio de encuestados (27%) que vaticinan continuar incrementando sus ventas.

Resultados favorables para el sector comercial canario que desde la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife se valoran de manera positiva, insistiendo no obstante en la necesidad de que se siga apostando por la compra en establecimientos locales, especialmente en fechas señaladas y campañas de gran actividad comercial.

"No debemos olvidar que el comercio es sostenedor de muchas pequeñas y medianas empresas de las Islas y, además, es la actividad que más contratos laborales registra, por lo que es nuestra responsabilidad apoyarlo y apostar por el comercio de proximidad, decidiendo en qué establecimiento compramos un producto", afirma la vicepresidenta cameral, Victoria González. "Además", prosigue, "después de diez subidas de tipos de interés y con niveles de inflación como los actuales, estrategias de colaboración público-privada como los bonos consumo son esenciales para seguir incentivando el consumo y evitar el declive de la actividad comercial".

De cara a los próximos meses uno de los factores que más puede condicionar el turismo de compras es la posibilidad de que los turistas tengan la capacidad de recibir de manera rápida la devolución del IGIC en las compras que realicen en las Islas, permitiendo que reinviertan estas cantidades en nuestros comercios. Por eso, "desde la Cámara animamos al ejecutivo a que siga trabajando en la mejora del sistema actual, cuya complejidad, escasa difusión y largos plazos de duración no está teniendo el efecto deseado sobre el consumo", añade González.

Medidas cuya implementación es más urgente de lo que inicialmente podría parecer, ya que influirían de manera directa en la otra cara de la moneda de este informe económico. Si bien el sector es capaz de crecer en su número de ventas, no sucede del mismo modo en el número de empresas comerciales de las Islas, que en los últimos años no deja de decrecer de manera no demasiado abrupta, pero sí constante. Las 13.803 empresas inscritas en actividades comerciales en Canarias, dato que incluye también la reparación de vehículos a motor, suponen un descenso anual del 0,6% y viene motivado únicamente por la pérdida de comercios minoristas (-117), ya que los mayoristas y la reparación de vehículos creció en 17 y 12 establecimientos, respectivamente.

Durante la rueda de prensa, la también presidenta de la comisión de comercio interior de la entidad cameral también se ha pronunciado sobre la situación actual del comercio canario. "Si bien es cierto que se ha encontrado con no pocas dificultades durante los últimos años, también es importante hacer algo de autocrítica y reconocer que este sector tiene todavía mucho margen de crecimiento en materia de innovación. En este sentido, González matizó ejemplos como la implementación de recursos como un CRM o la factura electrónica, pero también la adopción de métodos de pago altamente demandados por la sociedad como la posibilidad de pagar con tarjeta en cualquier establecimiento, independientemente de su tamaño".

Por su parte, el director general de Cajasiete, Manuel del Castillo, también celebró los resultados cosechados por el sector comercial durante los meses de verano. "Pese a que hay mucha incertidumbre, vemos que a día de hoy la inflación o los tipos de interés elevados no están trasladándose por el momento al consumo". Del Castillo también destacó que "los datos de los depósitos en Canarias siguen aumentando, es decir, las familias canarias siguen dedicando el ahorro acumulado a la cancelación de deuda, indicador que a nuestro juicio es muy positivo. De cara al futuro, deberemos trabajar para intentar que en el año 2024, que será algo más complejo, mantengamos indicadores de crecimiento similares a los que venimos anotando".

Más ventas que se traducen en un crecimiento del mercado de trabajo del sector

El elevado nivel de resiliencia que ha venido mostrando en los últimos el comercio de Canarias se deja entrever también en el comportamiento del mercado de trabajo del sector. Así, a cierre de septiembre de 2023 existía una suma total de 161.214 afiliados a la Seguridad Social en actividades pertenecientes al sector comercial, dato que supone un avance de 5.592 más que hace un año y que en cifras porcentuales corresponde a un 3,6% y que supone más del doble del crecimiento de la media del país, que es de un 1,7%.

Analizando el comportamiento del paro registrado de este sector, Canarias finaliza el tercer trimestre de 2023 con una reducción de 3.199 parados menos que en septiembre de 2022, quedando todavía 27.644 desempleados en este sector y registrando una caída 10,4%, más de tres décimas del dato nacional (-7,7%).

Por su parte, los datos de empleo del comercio de las Islas aportados por el INE en su Índice de Ocupación del Comercio Minorista mantienen una vez más la variación positiva, encadenando 8 trimestres consecutivos de crecimiento desde finales de 2021. El avance del 2,6% anotado por Canarias respecto al período de julio a septiembre de 2022 es casi un punto superior al dato nacional (1,9%), y ocupa la segunda posición de todo el territorio nacional solo superado por las Islas Baleares (4,7%).