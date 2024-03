La moderación de precios del IPC, "vital" para el incremento del poder adquisitivo de las familias y las empresas canarias

"Es un dato positivo para los costes que afrontan las empresas y para su capacidad de crecimiento e inversión en las Islas. Por delante nos queda seguir atentos a esa posible reducción de los tipos de interés en el segundo semestre del año, algo que, sin lugar a duda, también ayudaría mucho a la economía familiar y a la financiación empresarial", ha señalado.

Desde la institución cameral se apunta a que se trata de "un registro positivo" que invita al optimismo de cara a su posible estabilización en los próximos meses. Esta ligera moderación en el índice general de precios repercutirá directamente en el bolsillo de las familias, las más afectadas durante esta progresiva escalada de precios a la que hemos asistido en los últimos meses. Un dato positivo porque se mejora su poder adquisitivo y que, además, esperamos que se estabilice a lo largo del ejercicio", ha añadido.

De esta manera, Canarias, junto con el País Vasco, se posiciona como la tercera comunidad más inflacionista del país, pero con clara tendencia de moderación haciendo prever que los precios irán reduciendo sus subidas a medida que avance el ejercicio, siempre y cuando no haya ningún otro fenómeno externo que lo altere o que el incremento de rentas, que se ha producido por las revisiones salariales, generen un efecto de segunda vuelta, sobre todo, en los precios de los servicios.

De hecho y, a pesar de que en el último año todos los grupos que conforman la cesta de la compra en las islas han visto subir sus precios, salvo el grupo de "Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles" por la bajada que ha experimentado la electricidad, en prácticamente todos ellos se aprecia una moderación en su ritmo de incremento destacando especialmente el de "Alimentos y bebidas no alcohólicas" que llegó a crecer hasta un 18% en febrero de 2023 y ahora mismo registra un crecimiento anual del 6,3%, una décima por encima del avance medio nacional.

En lo que respecta a la inflación subyacente, que excluye la energía y los alimentos frescos, también ha reducido su incremento pasando del 3,8% en enero al 3,4% en el mes de febrero, una décima más baja que la subida registrada en el ámbito nacional.

Comportamiento del IPC en febrero

Durante el pasado mes de febrero los precios en Canarias crecieron un 0,4%, en la misma medida que el conjunto de España, a la vez que también creció la inflación subyacente un 0,5% en ambos territorios.

Analizando por grupos, el mayor aumento mensual se produjo en "Bebidas alcohólicas y tabaco" (3%), seguido de "Transporte" (1,3%) y, por el contrario, "Vestido y calzado" (-3,8%) y "Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles" (-1,1%), fueron los grupos que registraron una mayor caída de precios en el mes de febrero. Según la tasa anual los grupos más inflacionistas son "Restaurantes y hoteles" (6,4%) y "Alimentos y bebidas no alcohólicas" (6,3%) y el único grupo que registró un abaratamiento anual de precios fue "Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles" (-0,8%).