Santa Cruz de Tenerife/ El mandatorio municipal presentó a la Asociación para el Progreso de la Dirección la web de datos abiertos del Ayuntamiento. El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, animó hoy a los directivos de empresas radicadas en el municipio a invertir en el desarrollo de aplicaciones y servicios a partir de la ingente información alojada en el portal municipal de datos abiertos u Open Data, en su denominación anglosajona.



En un encuentro organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), Bermúdez destacó el esfuerzo que viene realizando el Ayuntamiento capitalino en los últimos años para alimentar el citado portal de la web municipal, "con el que queremos no solo dar cumplimiento a los preceptos legales en materia de accesibilidad de la información y transparencia, sino que aspiramos a que los datos se conviertan en un valor añadido de la economía local".

El alcalde, que precedió en el uso de la palabra a la concejal de Organización, Tecnología y Participación, Marisa Zamora, y al técnico municipal Mario Pérez, explicó que los datos, hoy en día, constituyen una puerta abierta la inversión económica y, por tanto, al desarrollo del tejido productivo local a través del uso de las tecnologías de la información.

"Hoy se demanda gran cantidad de información y desde la administración pública tenemos la obligación de ponerlos libremente a disposición de los ciudadanos y las empresas para que sean utilizados por éstas de la mejor manera y con el objetivo último de mejorar la calidad de vida de todos los vecinos", indicó Bermúdez.

El portal de Open Data del Ayuntamiento de Santa Cruz es uno de los más completos a nivel municipal en Canarias, según recordó el alcalde, quien indicó que "nuestra intención es seguir profundizando en esa línea y, además, seguir haciéndolo bien".

A este respecto, Leopoldo Aznarez, representante de la consultora Deloitte, aseguró que el portal chicharrero cuenta con una calificación técnica de cuatro estrellas sobre cinco en usabilidad de los datos y que se encuentran con los niveles más altos también en cantidad de formatos disponibles.

Precisamente, Zamora explicó que la Corporación desarrolla ahora mismo el Plan Estratégico de Gobierno Abierto, que diseñará la hoja de ruta adecuada para mejorar la reputación del Ayuntamiento en esta materia y que abarca hasta el año 2022.

En materia concreta de Open Data, añadió, el objetivo del portal es que los datos y la información se publiquen de forma abierta, regular y reutilizable para todo el mundo, sin restricciones de acceso, copyright, patentes u otros mecanismos de control. "La filosofía origen de estas iniciativas es fomentar la transparencia, la eficiencia, la participación ciudadana y el desarrollo económico", subrayó.

Por su parte, el director de APD Canarias, Francisco Torres, destacó la creciente importancia de los datos en la economía a nivel mundial y la necesidad de que estén abiertos a la ciudadanía, no solo desde el punto de vista de la transparencia, sino para que puedan ser utilizados por ésta.

68 conjuntos de datos

El portal de Open Data municipal cuenta en estos momentos con 68 conjuntos de datos diferentes. Las categorías y etiquetas se corresponden con la taxonomía de sectores primarios que se recoge en la Norma Técnica de Interoperabilidad de Reutilización de recursos de la información (BOE nº 54/2013, de 4 de marzo) y así se especifica en el portal.

Al respecto, cabe destacar que si bien la mayoría de las categorías coinciden con las recomendaciones de la Norma, existen algunos conjuntos de datos cuya nomenclatura o forma de describir los atributos ha sido creada especialmente para el caso concreto de Santa Cruz, dado que no existe como tal en la Norma.

A su vez, dentro de cada categoría se han aglutinado en etiquetas diversos datos afines y bajo un mismo paraguas conceptual. Así, en la categoría Medioambiente, se pueden encontrar etiquetas específicas para Papeleras, Contenedores especiales ropa y calzado, Contenedores de recogida selectiva de Aceites o Puntos de carga de vehículos eléctricos, por ejemplo. Además, para facilitar el acceso existe una pestaña de etiquetas populares que abarcan las más habituales para el uso de cualquier ciudadano, como es el caso de agenda, ofertas de empleo, sedes municipales o instalaciones deportivas, entre otras.

El portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Santa Cruz está sujeto a la licencia Creative Commons, que permite copiar, reproducir, distribuir y comunicar públicamente la obra o proyecto a realizar, así como las trabajos derivados y hacer de ellos un uso determinado.

En concreto se permite el acceso a aquellos datos públicos, que no están sujetos a ninguna restricción legal, ni de propiedad, ni de vulneración de información de carácter personal, para que puedan ser útiles a la sociedad, respetando siempre las condiciones de uso marcadas por el suministrador de la colección de datos.

