Santa Cruz de Tenerife/ La piscina Acidalio Lorenzo acoge entre mañana y el domingo la XXXII Copa del Rey de waterpolo, con la presencia de los ocho mejores equipos españoles. La agenda de actividades de este fin de semana en Santa Cruz de Tenerife gira en torno a los actos previos al Carnaval, único de Canarias que ostenta la condición de Fiesta de Interés Turístico Internacional, con el añadido de una nueva edición de la iniciativa de dinamización comercial y de ocio "Ven a Santa Cruz". Vecinos y visitantes tendrán oportunidad de disfrutar de las compras y la restauración en la ciudad, junto a actividades infantiles, certámenes de comparsas, disfraces y rondallas, la XXXII Copa del Rey de Waterpolo, teatro, cine, música para todos los gustos y edades.



Este sábado, en el Recinto Ferial, desde las 20:30 horas, llega el concurso con más colorido y ritmo del Carnaval de la Fantasía con la participación de las comparsas, que actuarán en el siguiente orden: Bahía Bahitiare, Danzarines Canarios, Los Tabajaras, Tropicana, Los Valleiros, Los Joroperos, Río Orinoco, Los Cariocas y Los Rumberos. Durante la deliberación del jurado, actuará Neo Pinto.

Para el domingo está anunciado el Concurso de Disfraces, desde las 11:00 horas, en la plaza de la Candelaria, con las categorías individual (masculina y femenina), parejas, grupos de hasta 12 componentes y de más de 12. Asimismo, por la tarde, llega el Certamen de Rondallas, a las 17:00 horas, en el Auditorio de Tenerife Adán Martín. Los participantes serán la Masa Coral Tinerfeña, Agrupación Lírica La Rondalla, Gran Tinerfe, Troveros de Nivaria, Las Valkirias, Orfeón La Paz, Peña del Lunes 1965, Unión Artística El Cabo y Los Aceviños. Durante la deliberación del jurado se contará con el espectáculo "Dúo Básico", con los músicos Benito Cabrera y Besay Pérez.

Además, este sábado, dentro del Festival Internacional de Música de Canarias, a las 20:00 horas, en el Auditorio de Tenerife Adán Martín, actúa la Orquesta de Cámara de Viena, bajo la dirección de Dalibor Karvay. Interpretará la "Pequeña suite para cuerda" de C. Nielsen; "Sonata para solo de violín nº 1", de J. S. Bach, y "Concierto para violín Distant Light", de P. Vasks. Pero otra estrella brillará en la Sala Sinfónica, el pianista Iván Martín, para interpretar una obra de J. S. Bach, el "Concierto para teclado y orquesta nº 1 en re menor". Una delicia que permitirá viajar por distintas épocas.

Desde mañana, viernes, en el Café Teatro Rayuela, habrá música con una nueva jam session con Three, grupo compuesto por Eliseo Lloreda (guitarra), Felu Morales (bajo) y J.M. "Churchi" (batería), que se ha convertido a lo largo de su existencia en una banda de jazz con grandes posibilidades estilísticas. A esta misma hora y día, pero en Equipo PARA, actúa Eduardo Lastra, un músico percusionista ítalo-argentino con una extensa formación académica y educación informal en India con grandes maestros. Y una hora más tarde, en el mismo lugar, Santiago Córdoba, también percusionista, trae su concierto "#Corso#".

Sin abandonar la música, este viernes, en la sala Lone Star, a las 22:30 horas, por primera vez en España, se presenta Telepathy. Y según los entendidos en la especialidad, se trata de una de las sensaciones del año en Europa con su mezcla de post-metal instrumental. La prensa especializada dice que "Tempest puede ser uno de los mejores álbumes post metal jamás grabados" ("Punktastic"). "El drama se siente desde el enamoramiento de los riffs oceánicos que bañan amenazadoramente al oyente y la sensación de desolación que te atrapa durante la inquietud" ("Metal Hammer").

Para la jornada del domingo, de 10:00 a 20:00 horas, regresa la iniciativa "Ven a Santa Cruz", que presenta una nueva oportunidad para disfrutar de un día de apertura del comercio y la restauración, así como de actividades para toda la familia, que en este caso se dan cita en la Zona de Gran Afluencia Turística. Habrá concursos de disfraces para adultos y menores, taller de la Sardina, rutas guiadas, "photocall" en la Casa del Carnaval, teatro, exposiciones, y un largo etcétera de actividades pensadas para todos los públicos.

En el apartado teatral, desde este sábado, en el Guimerá, a las 20:30 horas, se representa "La lengua en pedazos", a cargo de la compañía canaria Platónica, cuyo texto original pertenece a Juan Mayorga. El autor se basó en "El libro de la vida", de Teresa de Jesús, para construir un diálogo entre la santa y un inquisidor. Esa conversación, que no existió realmente, representa a dos personajes que visten ropas actuales, en un escenario con solo una mesa y algunos alimentos, en un espacio intemporal. Está interpretada por Idaira Santana Jiménez y José Manuel Segado, bajo la dirección de Enzo Scala.

El Teatro Victoria, también este sábado, pero añadiendo otra función al día siguiente, domingo, ambas a las 20:30 horas, anuncia la representación de "Clarabett, tu cabaret", un espectáculo colectivo escrito por Jonatan Fernández Txakartegi, director de la compañía KabareArte y producido por Traspunte Producciones, puesta en escena de Enzo Scala y música original de Roberto Suárez. Espectáculo inspirado vagamente en el texto de finales del siglo XX "La visita de la Vieja Dama", de Friedrich Dürrenmatt, que en este caso adquiere una nueva dimensión cabaretera a través de una cuidada labor dramatúrgica.

Para redondear el capítulo de las artes escénicas, el Círculo de Bellas Artes trae una variada propuesta que inicia este mismo viernes, a las 20:30 horas, con la reposición de "Comedia de la mano de Carolina". El sábado, a las 17:00 horas, el espectáculo familiar "Pinocho", y más tarde, a las 21:00 horas, otra comedia con el título "A 2,50 La Cubalibre". Para el domingo quedan, en este mismo espacio escénico, a las 12:30 horas, "Palabras de papel", y en horario de tarde, a las 18:30 horas, le toca el turno a "Bendita crisis", que en realidad son tres miniobras sobre este recurrente tema que permite dar una nueva oportunidad a todo.

TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta este viernes, sábado y domingo, a las 19:00 y 21:30 horas, la película documental "Muchos hijos, un mono y un castillo", dirigida por Gustavo Salmerón. El filme, nominado al Goya al Mejor Documental, se pasará en versión original en español. La acción se inicia cuando Julita, la madre, ha cumplido todos sus sueños de tener una familia numerosa, un mono y un castillo, y ahora sufre los efectos de la crisis económica, sin dinero para poder mantener el imponente inmueble, y a base de iniciativa y tacto logra mantener a la familia a flote.

En lo deportivo, destaca la XXXII Copa de SM El Rey de waterpolo. La competición, que reúne a los ocho mejores equipos del panorama nacional incluyendo al Automotor Canarias CN Echeyde en su condición de anfitrión, se celebra la piscina municipal Acidalio Lorenzo. El viernes, con los enfrentamientos de cuartos de final, a las 15:30, 17:00, 18:30 y 20:00 horas; el sábado, las semifinales a las 12:00 y a las 13:30 horas, y la final, prevista para el domingo, a las 112:00 horas, a la que seguirá la ceremonia de entrega de distinciones y clausura.

En las disciplinas de contacto, este mismo sábado, en el Pancho Camurria, desde las 10:00 a las 16:00 horas, tendrá lugar el Campeonato Provincial de Tenerife de Kickboxing, K-1 y Muay Thai clasificatorio para el Campeonato de Canarias. Lo mismo sucederá en la provincia de Las Palmas este mismo día y con comienzo a la misma hora, para finalmente enfrentarse los campeones de las dos provincias en una gran final. Hay que destacar que es el Campeonato de Canarias Oficial, siendo clasificatorios para los Campeonatos de España.

Para quienes quieran conocer mejor esta capital, con sus joyas arquitectónicas cargadas de historia, nada mejor que "La ruta de los castillos", este sábado, a las 11:00 horas. Se trata de una visita guiada y dinamizada por estas construcciones de Santa Cruz de Tenerife aprovechando la existencia de estas sobrias y atractivas instalaciones, declaradas BIC (Bien de Interés Cultural) y protegidas por la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias. El punto de encuentro es en las escalinatas del Auditorio de Tenerife Adán Martín que miran al mar. Un encuentro con unos castillos que recuerdan el devenir de la historia de la ciudad.

El Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias presenta la exposición "Alma de carbón", del pintor Máximo Herráiz, que podrá ser visitada hasta el próximo 28 de febrero. Empezó a dibujar hace casi una década usando la técnica de grafito sobre papel, y buscando negros más profundos encontró el carboncillo. Especializado en figura humana y retrato, huye de los posados forzados para plasmar a sus modelos en actitudes naturales, donde se encuentra con la verdadera personalidad del personaje.

Y este será el último fin de semana para disfrutar de la muestra "Recuperando nuestro pasado", ya que este lunes se despide esta muestra dentro del proyecto de difusión de los Fondos Patrimoniales Históricos de la Biblioteca Municipal Central (TEA), iniciado en el año 2011, que irá exponiendo progresivamente documentos antiguos y de interés histórico sometidos a un proceso de restauración y conservación bajo este título común.

Mención aparte, por su carácter permanente, merece la Casa del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, ubicada en el barranco de Santos, debajo del puente de Galcerán. Abierta todos los días, de 09:00 a 19:00 horas, de momento con entrada gratuita, cuenta con la última tecnología para amenizar la visita y ofrecer al público una verdadera inmersión en la fiesta chicharrera.

En el jardín botánico de Santa Cruz, el Palmetum, que abre de lunes a domingo, se ofrece al visitante un recorrido por el que está considerado como la mayor colección botánica de palmeras de islas tropicales del mundo. Su horario es de 10:00 a 18:00 horas y su precio para adultos residentes canarios, 1,50 euros; para desempleados, discapacitados, mayores de 65 años, menores de 12 años y familias numerosas, 1 euro.

