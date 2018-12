Cada canario ganó 299 euros vendiendo regalos por internet la pasada Navidad

Las Palmas de Gran Canaria/ Cuatro de cada diez canarios (42%) ha vendido por internet regalos que no quería quedarse y, quienes decidieron hacerlo las pasadas Navidades, ingresaron con ello una media de 299 euros, lo que les convierte en los que mayor partido sacaron de sus regalos no deseados a nivel nacional, seguidos de los andaluces, que ganaron 143 euros. Unos datos que ponen de manifiesto la importancia creciente de esta práctica conocida como "regifting", cada vez más extendida entre los consumidores como consecuencia del auge de las plataformas de compraventa entre particulares.



Así se desprende del informe 'Especial Regifting' de Milanuncios, la aplicación para comprar y vender de todo, que analiza los hábitos de los canarios en estas fechas tan señaladas y que apunta también que el 67% planea hacerlo esta Navidad en caso de que sus familiares y amigos no acierten con sus regalos. Una predisposición a la venta ligeramente por debajo de la del conjunto de los españoles, de los que el 68% declara que lo haría. Los primeros puestos en este ranking los ocupan los madrileños y los catalanes, de los que el 77% y el 75% respectivamente, señalan estar predispuestos a hacerlo. Además, llama la atención que el 42% de los canarios afirma que sus seres queridos suelen equivocarse con sus obsequios, frente al 30% de españoles. Esto les convierte en los que menos aciertan, mientras que vascos son los que mejor parecen conocer a sus familiares y amigos, ya que el 78% suele sentirse satisfecho con los regalos que recibe.

Con respecto a los motivos, uno de cada tres canarios que han vendido regalos en el pasado (33%) lo hicieron porque no les gustaba lo que habían recibido, mientras que el 27% señala que lo hizo porque eran cosas que no necesitaba y sabía que no iba a utilizar. El 7%, por su parte, señala que prefirió quedarse con el dinero.

Según Magalí Rey, Brand Manager de Milanuncios, "el regifting ha ido tomando un fuerte impulso en los últimos años gracias al auge de internet, que favorece el consumo colaborativo a través de aplicaciones de compraventa entre particulares. Según el estudio, cada canario suele gastarse 432 euros en regalos navideños y, gracias al regifting, el año pasado lograron recuperar más de la mitad de esta cantidad, por lo que no es de extrañar que siete de cada diez se planteen hacerlo estas próximas Fiestas".

Los amigos y las parejas, los que más suelen fallar en sus regalos

Los amigos y la pareja son señalados por el 22% de los canarios como quienes menos suelen acertar a la hora de hacer regalos, seguidos del "amigo invisible" y los hijos, señalados por el 14% y el 11%, respectivamente. Curiosamente los cuñados, a los que solo el 3% de los encuestados apunta como los más fallidos, parecen ser los que más suelen acertar, junto con los padres y los suegros, ambos con el 6% de las respuestas.

Los canarios siguen siendo de los Reyes Magos

Según el estudio, los canarios siguen siendo mayoritariamente de sus Majestades de Oriente Reyes Magos, ya que ocho de cada diez (78%) afirman que suelen intercambiar sus regalos entre la noche de Reyes y la mañana del 6 de enero. Un dato que les convierte en los más fieles a esta tradición que poco a poco va perdiendo fuerza para el conjunto de los españoles, de quienes el 45% afirma ya que reparte sus presentes navideños entre Nochebuena y el día de Navidad. Por su parte, los catalanes y los valencianos son los que más adelantan sus regalos, ya que 63% de ambos declara intercambiarlos en el entorno del día de Navidad.

La importancia del ticket de compra

Aunque uno de cada tres canarios (31%) no recibe el ticket de compra con sus presentes, lo cierto es que éste juega un papel determinante a la hora de recurrir o no al mercado de segunda mano. Mientras el 31% decide hacer "regifting" con sus regalos si no tiene la opción de devolverlos, uno de cada cuatro (25%) afirma quedárselos porque no le parece bien cambiarlos por otra cosa siendo un regalo. Llama la atención, asimismo, que solo el 22% se atreve a pedir el ticket. Por su parte, entre quienes sí lo reciben, tres de cada cuatro (75%) eligen acudir a la tienda y adquirir otro objeto en su lugar, aunque es curioso que, aun disponiendo de esta opción, el 8% prefiere venderlo por internet y ganar algo de dinero.

Moda y decoración, los regalos más arriesgados

Según el estudio, la ropa es lo más complicado de regalar a otras personas, ya que seis de cada diez canarios (61%) señalan que es una de las cosas con la que menos suelen acertar sus seres queridos en Navidad. Les siguen los objetos de decoración, apuntados por el 14% y los perfumes y complementos de moda, ambos con el 6%. Por el contrario, artículos como los instrumentos de música, los juegos de mesa o los gadgets electrónicos se sitúan entre los regalos con mayor porcentaje de acierto, ya que apenas alcanzan el 1% de error.

