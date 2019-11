Yaiza Castilla promueve la integración de las empresas canarias en una plataforma online de comercio electrónico

Canarias/ La Consejería de Turismo, Industria y Comercio se ha marcado como objetivo para 2020 fomentar la creación de una plataforma de marketplace regional e impulsar la creación de puntos de entrega de conveniencia.

Esta modalidad de compra a través de Internet supone en el Archipiélago un 4,3% del conjunto de compras que se realizan en las Islas, la mitad de la que se registra en el conjunto del Estado.



La Consejería de Turismo, Industria y Comercio, que dirige Yaiza Castilla, ha encargado un estudio para el desarrollo de una plataforma de market place, auspiciada por el Gobierno de Canarias, en la que se puedan integrar todas aquellas empresas y comerciantes que quieran optar por la venta on line de sus productos como parte de su estrategia de negocio.

Según matiza el director general de Comercio y Consumo, David Mille, el objetivo no es que el Gobierno desarrolle la plataforma, sino "fomentar que los comerciantes se integren en la misma, mediante acciones de difusión, campañas de marketing, subvención de parte de las cuotas periódicas que cada empresario debe pagar por integrarse en la plataforma, o certificar la calidad de las pasarelas de pago, entre otras".

Además, la consejera Yaiza Castilla ha destacado que con la integración en esa plataforma market place, se abaratarán los costes logísticos para el empresario, "pues las empresas del sector estarán interesadas en ofrecer precios más competitivos a una plataforma online integrada por un elevado número de empresas".

Entre los objetivos del próximo año, de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio, se encuentra el impulso a "la creación de un mercado online regional, en el que los consumidores de todas las islas podrán acceder a todos los productos y bienes que esas empresas ofrezcan en régimen de libre competencia en esta plataforma de market place", según Castilla

En este sentido, la Dirección General de Comercio ha destinado en sus presupuesto de 2020 una partida específica de 67.500 euros para el estudio de herramientas que permitan integrar el comercio canario en las plataformas online y cuyos resultados prevé tener para el próximo mes de enero, para seguidamente iniciar la estrategia y acciones de apoyo al comercio electrónico en las Islas.

Así viene recogido en los presupuestos de este Departamento para el próximo año, con el objetivo de "paliar los obstáculos a la expansión del comercio electrónico en Canarias debido, entre otros factores, a los costes logísticos derivados de nuestra situación geográfica", explica la titular del área, Yaiza Castilla.

David Mille añadió que "cualquier tienda online que quiera operar en las Islas ha de hacer frente, con demasiada frecuencia, a costes e incomodidades que acompañan a la gestión aduanera en el intercambio de bienes". En este sentido, añadió que "muchos negocios tienen unos costes de envío al Archipiélago superiores que a países extranjeros de nuestro entorno por desconocer el coste final del pedido en lo relacionado a impuesto de aduana o tarifas del transportista".

Esta modalidad de compra a través de Internet supone en el Archipiélago un 4,3% del conjunto de compras que se realizan en las Islas, la mitad de la que se registra en el conjunto del Estado

En este sentido, la titular de Industria y Comercio adelantó las medidas en las que su Departamento va a trabajar para solventar estas trabas, como son: fomentar la creación de esta plataforma de marketplace regional; fomentar la creación de puntos de entrega de conveniencia e impulsar acciones transversales con las diferentes Consejerías del Gobierno de Canarias implicadas para abaratar los costes logísticos.

"El objetivo", explica Yaiza Castilla, "es dotar a los comerciantes canarios de herramientas para que puedan acceder y participar en plataformas de Marketplace, que les ofrecen acceso a mayor volumen de compradores que si se usara únicamente un canal eCommerce propio para vender, o una gran diversidad de comercios electrónicos que pueden ser competencia directa del canario, pero que también venden productos complementarios que favorezcan las ventas de las marcas canarias"

Por otro lado, estas plataformas tecnológicas actúan como terceros y ponen, a disposición de las marcas, servicios de logística y pasarelas de pago propias, por lo que el comerciante se puede beneficiar de esas mejores condiciones en cuanto a servicios logísticos que consiguen los marketplaces por sus mayores volúmenes de compra.

Desde el Gobierno de Canarias se facilitarían, al respecto, acuerdos con empresas logísticas y se garantizaría la calidad y la seguridad de las pasarelas de pago de dichas plataformas y se abaratarían los costes logísticos, beneficiando al consumidor de las islas menores, que, en muchas ocasiones, no puede acceder al comercio electrónico por la dificultad de entrega a su domicilio de los productos adquiridos online.

Además, sería imprescindible que todos los transportistas facilitasen el autodespacho del DUA y de los impuestos, entregando la documentación al consumidor para que pueda hacerlo ya que en la actualidad algunos transportistas no la proporcionan, obligando al comprador a abonar sus tarifas por hacerlo en su nombre, o bien la proporcionan pero cobrando un precio por entregarla.

Para la consejera de Turismo, Industria y Comercio, "resulta fundamental impulsar una reforma normativa encaminada a facilitar el trámite del autodespacho de forma online y presencial. Un trámite rápido, fácil y transparente así como obligar a las empresas transportistas a facilitar la documentación necesaria para el autodespacho".