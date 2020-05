El comercio canario se hunde y pierde cerca de 1.400 empresas respecto a hace un año

El presidente de la Cámara, Santiago Sesé, presentó hoy los resultados del informe, referidos al primer trimestre del año, junto al director general de Cajasiete, Manuel del Castillo, y la directora general de la entidad cameral, Lola Pérez. "El comercio es uno de los pilares de la actividad económica y el empleo en el Archipiélago. Ahora que ha dejado de contar con una potencial demanda de cerca de 14 millones de turistas y que el consumo de los residentes se ha deprimido por el colapso de la economía, es urgente diseñar un conjunto de medidas que permitan sostenerlo mientras se prolongue la dura transición que va a tener que vivir hasta su recuperación", afirmó Sesé. El presidente advirtió de la necesidad de que, en un escenario de ingresos cero o muy reducidos, serán necesarias "medidas de acompañamiento" a las empresas que les permitan mantenerse abiertas y conservar los puestos de trabajo.

La pérdida total de actividad provocada por el obligado cierre de los negocios y las previsiones de una caída significativa de la demanda se han comenzado a notar en el tejido empresarial, con una importante disminución del volumen de empresas. Así, el número de negocios inscritos en la Seguridad Social con trabajadores dados de alta que elabora el Instituto Canario de Estadística (Istac) muestra cómo el último día de marzo había en las Islas un total de 13.674 empresas que desarrollaban actividades comerciales, incluida la reparación de vehículos. Esta cifra supone un importante descenso del 9,2% anual, lo que se traduce en 1.384 empresas menos que en marzo de 2019. El retroceso responde, principalmente, a la caída de los comercios minoristas (-1.027), ya que tanto los mayoristas como las empresas de venta y reparación de vehículos de motor descendieron en menor medida (-188 y -169 empresas, respectivamente).

Los negativos efectos sobre el empleo de la situación generada por la Covid-19 no se reflejan en el promedio trimestral de afiliados a la Seguridad Social en la rama de actividad comercial, que durante el conjunto de los tres primeros meses de este año solo se redujo un 0,8% respecto a la cifra del año anterior. La explicación es el peso que sobre el conjunto de este periodo representan enero y febrero, en los que creció el número de afiliados (un 0,5% y un 1,1%, respectivamente). En cambio, en marzo la caída del empleo fue del 4,1%, la mayor desde comienzos de 2010, y ello pese a que el estado de alarma no se decretó hasta el 14 de marzo, lo que indica que el desplome se concentró en la última quincena del mes. La cifra de afiliados en el comercio canario a 31 de marzo muestra, de esta forma, 7.331 ocupados menos que en febrero y 6.464 por debajo de los registrados un año antes, entre los que no se encuentran los trabajadores afectados por un ERTE, que se consideran ocupados. El trimestre finaliza, así, con 151.084 afiliados en el sector comercial de las Islas, el 20% del total de afiliados en Canarias.

Por su parte, el paro registrado en el sector se ha invertido respecto al que venía presentando desde comienzos del año 2014, puesto que se ha producido un aumento anual promedio durante el primer trimestre del 1,3%, superior al crecimiento del 0,6% experimentado en el ámbito nacional para el mismo periodo. No obstante, esta cifra solo anticipa el fuerte impacto laboral que sufrirá el comercio, ya que en los meses de enero y febrero el desempleo continuaba cayendo a tasas del -0,4% y -1,7% respectivamente. Es en marzo, como ocurre con la afiliación, cuando se empieza a percibir el incremento de desempleados, un 5,8%, una magnitud que no se producía desde el mismo mes de 2013. El número de desempleados al finalizar marzo ascendía a 37.045, una cifra superior en 2.850 a la de febrero y en 2.033 a la de hace un año.

Los resultados del Índice de Ocupación del Comercio Minorista, que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE), tampoco recogen aún las repercusiones de la crisis sobre el empleo en estas actividades, que tan solo experimenta un ligero descenso, a una tasa anual del -0,2% en el primer trimestre en Canarias. En el conjunto del país incluso se mantiene un cierto crecimiento, de un 0,4%.

Las ventas del comercio minorista durante el primer trimestre del año retrocedieron con fuerza a pesar de que tan solo fueron 15 los días, los últimos de ese periodo, en los que los establecimientos del Archipiélago permanecieron cerrados. En su promedio trimestral, el Índice de Comercio al por Menor (ICM) a precios constantes retrocedió un 6,3% respecto al mismo periodo de 2019, un descenso que no se producía en las Islas desde comienzos del año 2013, uno de los peores momentos económicos de la anterior crisis. Además, la caída fue sensiblemente mayor que la experimentada en el conjunto del país, donde las ventas tuvieron una bajada anual que, en promedio trimestral, ascendió al 2,8%, 3,5 puntos porcentuales menos que en Canarias. Tras una leve disminución en enero y un comportamiento positivo en febrero, el hundimiento llegó en marzo, cuando la facturación cayó un 20,2% respecto a la del mismo mes de 2019.

El boletín de la Cámara de Comercio incluye también los datos de la última encuesta de confianza empresarial, en la que el indicador bajó un 28,3% sobre el cuarto trimestre del pasado año. Un 80% de los establecimientos encuestados afirmó que su situación empeoraría durante los meses de abril, mayo y junio, frente a tan solo un 4% que mostró un relativo optimismo y un 16% que prevé estabilidad. En cuanto a los resultados alcanzados durante los primeros tres meses del año en comparación con el cierre de 2019, las respuestas fueron sensiblemente menos negativas debido a que enero y febrero fueron meses buenos para el sector. Un 34% de los comercios percibió que su actividad se mantuvo estable, un 9% respondió que mejoró y un 57% manifestó opiniones desfavorables.

"Las empresas necesitan seguridad para poder mantener su actividad, y esta es esencial para conservar el empleo, que es el objetivo que nos mueve a todos", señaló el presidente de la Cámara de Comercio. Sesé advirtió que es vital para la supervivencia de las empresas que se apruebe por parte de Estado la prórroga de los ERTE y su flexibilización, permitiendo incorporar, de forma paulatina, a medida que se recupera la actividad, a los trabajadores que se encuentren en esta situación.La Cámara propone también destinar subvenciones a las empresas para que acometan las adaptaciones necesarias en sus establecimientos o adquieran el material de protección y seguridad que precisen para afrontar la nueva situación. Asimismo, sugiere la posibilidad de plantear ayudas directas para facilitar el pago de alquileres y de reducir o eliminar de forma temporal tasas e impuestos municipales, así como emprender campañas de promoción del consumo y seguir profundizando en la digitalización y modernización del sector.

A juicio de Santiago Sesé, en la reanudación de la actividad económica "importa mucho el cómo han de abrirse las tiendas". Aunque el Gobierno central ha dictado órdenes el pasado fin de semana para establecer las condiciones en que debe desenvolverse el comercio durante la desescalada, el dirigente cameral entiende que también es urgente adoptar protocolos de actuación empresarial, armonizados con los ministerios. Estos protocolos, añadió, deberían estar aprobados y ser conocidos antes de que se decrete la apertura de los negocios. "Las empresas tienen que estar preparadas y conocer con antelación los requisitos que se les van a exigir. La improvisación y la inseguridad no ayudarán a recuperar la confianza para retomar la actividad y el consumo", advirtió Sesé, quien cree imprescindible garantizar que los establecimientos disponen de los recursos y el material necesario para desarrollar su actividad. En este sentido, la Cámara aconseja impartir formación al personal de los comercios para prepararlo para ofrecer la atención adecuada en esta etapa.

Por su parte, el director general de Cajasiete destacó el compromiso de la entidad financiera con el tejido empresarial y comercial de las Islas. "Desde un primer momento -dijo- hemos intensificado las acciones para mantener al máximo la actividad y la estabilidad futura de nuestras empresas y autónomos". Entre otras medidas, Manuel del Castillo citó el refuerzo de los equipos de atención digital, el mantenimiento de las oficinas de Cajasiete como servicio esencial para la búsqueda y aplicación de soluciones financieras, la puesta a disposición de las líneas ICO, la habilitación de moratorias hipotecarias y de otros préstamos, la eliminación de gastos y comisiones para facilitar la actividad a distancia de los comercios o el adelanto de los pagos a los proveedores.