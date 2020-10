El levantamiento de restricciones para viajar a Canarias mejora las expectativas empresariales

Santa Cruz de Tenerife/ La confianza empresarial repunta un 8,3% en el cuarto trimestre del año, tras el leve crecimiento registrado en el tercer trimestre (0,8%) y el desplome del 30% que sufrió en el segundo por las medidas de confinamiento que se tuvieron que adoptar para frenar la expansión del COVID-19. Según el Índice de Confianza Empresarial de octubre de 2020, elaborado por el Instituto Canario de Estadística (Istac) mediante una encuesta realizada a más de 800 establecimientos isleños de todos los sectores, la evolución positiva responde a la reactivación progresiva de los diferentes sectores económicos a medida que se normalizaba la actividad y a un periodo de verano que, a pesar de ser duró, mantuvo una cierta dinámica económica gracias al turismo local y nacional, siendo las denominadas islas verdes las que más lo notaron.



A pesar de ello, las expectativas que se tenían hasta el día de ayer no auguran un avance en la recuperación, ya que los vetos que habían impuesto los principales países emisores de turistas y la lenta actuación de la administración central, hacían presagiar una temporada de invierno poco halagüeña, con un empeoramiento de las expectativas empresariales para el cuarto trimestre del año en todos los sectores de actividad y en todas las islas del archipiélago. Algo más de seis de cada diez empresarios apuntaba un comportamiento desfavorable de su actividad para los tres últimos meses de 2020.

Sin embargo, durante los dos últimos días y gracias al esfuerzo colectivo para controlar el número de contagios, hemos conocido que los dos principales países emisores de turistas a Canarias, Reino Unido y Alemania, han levantado sus restricciones permitiendo tener renovadas esperanzas para la temporada invierno y con ello para la reactivación de muchas actividades económicas y de empleos en las islas.

Para Santiago Sesé, "se trata de una magnífica noticia que nos abre una oportunidad que no podemos perder y que nos debería obligar a ser más cautelosos si cabe, para evitar nuevos rebrotes". "Debemos continuar trabajando en la prevención y para ello es vital que se cierren con urgencia los corredores turísticos entre los países emisores de turistas y España para que los protocolos aprobados sean una realidad que minimice riesgos y permita que Canarias continúe siendo un destino seguro en el que pasar unas maravillosas vacaciones", afirmó hoy, en la presentación del informe, el presidente cameral.

"Durante estos meses nos hemos dado cuenta de la importancia de sector turístico y de las elevadas repercusiones que tiene su devenir en el conjunto de la economía y el empleo de las islas. Por eso, ahora no podemos perder esta oportunidad para recuperar una actividad esencial al mismo tiempo que afrontamos otros muchos retos que nos permitan mejorar la diversificación de nuestro modelo económico, a la vez que conseguimos que sea más competitivo y sostenible, convirtiendo estos duros momentos que nos ha tocado vivir en una oportunidad para salir reforzados", concluyó Sesé.

Canarias fue la quinta comunidad con menor crecimiento en su nivel de confianza.

La recuperación de la confianza empresarial ha sido generalizada en España en este periodo, con una subida global del 10,5%. Todas las comunidades autónomas mejoran sus registros, en especial Cantabria (16,2%) y Principado de Asturias (-12,6%%). En este contexto, Canarias se sitúa como la quinta comunidad con menor crecimiento en su nivel de confianza empresarial con una variación del 8,2%, tan solo por delante de Baleares (7,1%), País Vasco (6,9%), Navarra (6,9%) y Castilla-La Mancha (5,9%).

El 9% de los gestores de establecimientos empresariales tuvo una opinión favorable sobre la marcha de su negocio en el tercer trimestre de 2020, un 57,5% acusó una pérdida de negocio durante este periodo y el 33,5% restante mantuvo estable su actividad. Datos peores a los alcanzados por la media de empresarios españoles cuyas respuestas favorables fueron del 10% frente al 48,8% de respuestas desfavorables.

Unos resultados que a comienzos del mes de octubre no se preveía mejorar pues tan solo el 5,1% de los gestores de establecimientos empresariales consideraba que la marcha de su negocio sería favorable durante el cuarto trimestre del año, frente a un 61,9% que opinaba que esta podría empeorar. El 33% restante creía que la mantendría estable.

Atendiendo al comportamiento sectorial también se aprecia como, a pesar de que todos los sectores incrementan su confianza respecto al tercer trimestre del año, no preveían que los resultados mejorasen en el corto plazo, empeorando todos ellos sus expectativas para el cuarto trimestre debido, entre otros factores, a que en el momento de la encuesta se había producido un importante repunte de la pandemia en las islas y a las dificultades que se atisbaban para recuperar parte de la temporada de invierno.

La isla de El Hierro la menos afectada económicamente por el impacto de la pandemia.

De la recuperación de la confianza empresarial en el cierre de 2020 solo se sustrae la isla de Lanzarote con un retroceso del -4,2%. El Hierro es la isla con mejor comportamiento con una variación al alza del 19,3%, seguida de las islas de Fuerteventura (13,3%), Gran Canaria (10,3%) y Tenerife (8,3%). La Palma y la Gomera también experimentan incrementos de la confianza empresarial en este trimestre, pero por debajo de crecimiento medio regional (8% y 7,9% respectivamente).

Atendiendo al periodo estival fueron las denominadas islas verdes de El Hierro, La Palma y La Gomera las que registraron un comportamiento menos negativo, frente al resto de islas más dependientes de turismo extranjero. Las previsiones para el cuarto trimestre empeoraban en todas las islas, oscilando el saldo de expectativas (diferencia entre respuestas favorables y desfavorables) de los -75,8 puntos de La Gomera a los -32,4 puntos de la isla de El Hierro.

