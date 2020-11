Canarias/ El Observatorio de Delitos Informáticos de Canarias recomienda realizar unas pautas al público en general para evitar caer en ciberestafas cuando realicen compras online a través de Internet durante el Black Friday.

- En primer lugar, asegúrate a la hora de realizar tus compras online en páginas confiables. Hay que cerciorarse de que la página de la tienda online donde vayamos a comprar tenga en la esquina superior izquierda, podamos ver el ícono de un candado seguido del https://, esto nos garantiza la seguridad de nuestra conexión a Internet de unas compras seguras, por lo que nuestros datos personales se envían confidencialmente y que, de ninguna manera, los cibercriminales podrán acceder a cualquier dato que se transfiera entre la tienda online y el cliente.



- En estas fechas no hagas caso de los correos electrónicos que suplanten la imagen de una tienda online aunque parezcan muy reales a las comunicaciones de las propias tiendas. Muchos de estos correos electrónicos son ataques Phishing con la intención de que el usuario pique en una supuesta oferta que le interese y que dé sus datos personales e información financiera sensible, en este caso, el cibercriminal puede llegar a sustraer cualquier tipo de información mediante la ingeniería social si el usuario decide realizar la compra. En ningún caso, nunca sigas los enlaces que te proporcionan los correos electrónicos.

- Desconfía de todas aquellas ofertas donde su precio este muy por debajo de los valores promedio que se encuentran en el mercado, ya que estos requieren una única forma de pago. Al mismo tiempo, se debe sospechar de aquellos vendedores que busquen llevar la conversación a un sitio fuera de la plataforma de origen.

- Configura alertas de tarjetas de crédito que pueden ayudar a protegerte contra el fraude al avisarte rápidamente sobre cargos sospechosos o inusuales. Si se utiliza la información de tu tarjeta de crédito, recibe notificaciones en tiempo real, lo que facilita evitar que los estafadores causen daños económicos. Regularmente, se aconseja revisar tus cuentas bancarias ante la posibilidad de que haya un recargo imprevisto que no hayas realizado

- Verificar la calidad del servicio de una tienda online por medio de otros compradores que han dejado "comentarios" a través de las diversas plataformas de las redes sociales. Sin embargo, se debe tener especial criterio en las publicaciones y aprender a identificar aquellas que parezcan realizadas por bots, se refieren a programas informáticos que están automatizados y robotizados para realizar acciones determinadas.

- No realices ninguna compra online mientras estés conectado a una red pública. Evita realizar transacciones bancarias, compras online o cualquier otra tarea que suponga el intercambio de datos privados desde redes wifi públicas

