El Congreso Canario de Comercio mantiene la fecha pero limita su celebración al formato online

En este sentido, se recuerda que el foro será retransmitido en abierto, vía streaming, por varias plataformas, de manera que todos los que deseen seguirlo en directo únicamente tendrá que inscribirse previamente a través de la página del Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife (CEST), www.cest.org, que colabora en la organización de este evento junto al Cabildo de Tenerife, la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Arona.

El presidente del CEST, Roberto Ucelay, se muestra satisfecho con la acogida que ha tenido esta propuesta, en la que a principios de esta semana se habían agotado las 200 plazas presenciales, y confía en que los nuevos cambios en el formato del Congreso no mermen el interés que ha despertado entre empresarios, responsables públicos y demás agentes vinculados con el sector.

"Hemos trabajado mucho para conseguir llevar a cabo esta oferta formativa. Estamos viviendo un año extremadamente difícil y no podemos esperar para analizar, poner en común y buscar alternativas, entre todos los agentes del sector comercial, dirigidas a renovar el sector y evitar que muera a raíz de esta crisis" comenta Ucelay.

El presidente del CEST considera que este tipo de programas son una oportunidad única para el empresariado del sector del comercio. "Trataremos temas fundamentales para desarrollar esta actividad en un contexto que ha cambiado radicalmente por la pandemia. Conceptos como el ecommerce, la digitalización o la seguridad son, hoy, imprescindibles para garantizar el éxito y la pervivencia de un negocio de este tipo", explica. Por todo esto, anima a todos aquellos que aún no se hayan inscrito a que formalicen, de manera gratuita, su participación para la modalidad streaming en la web del CEST.

Programa del Congreso

El programa del Congreso Canario de Comercio contará con cinco bloques temáticos en los que se analizará el futuro de las Zonas Comerciales Abiertas y las grandes superficies, así como aspectos claves del nuevo comercio como la seguridad, la sostenibilidad y la digitalización.

En este sentido, el Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife también presentará su nueva Plataforma de Comercio Seguro que introducirá acciones como los controles de seguridad, una tarjeta de débito del Círculo o una tarjeta de fidelización.

Al mismo tiempo, las administraciones canarias darán cuenta de las ayudas e instrumentos de apoyo que existen para el comercio, incluido los fondos Next Generation que la Unión Europea va a destinar a la reconstrucción en el Archipiélago.