La quinta edición de Movelec abre sus puertas con gran afluencia de visitantes y récord de marcas expositoras

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, acompañado de Raúl García Brink, coordinador de Desarrollo Económico, Soberanía Energética, Clima y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria y la directora general de Infecar, Natalia Santana, ha inaugurado esta edición, que cuenta con 29 expositores y seis mil metros cuadrados de superficie expositiva.

"Movelec ha ido incrementando su participación desde la primera edición de 2017, pasando de mil visitantes a los 3.000 de 2019, la última con carácter presencial. El éxito de este salón reside, además de en la propia feria, en ese modelo de desarrollo sostenible que defendemos desde el Cabildo de Gran Canaria para la isla", ha apuntado Antonio Morales.

Asimismo, el presidente ha señalado que "Gran Canaria es la isla que dispone del 50% del parque automovilístico eléctrico total del conjunto del territorio de las islas Canarias". En este sentido, "el Cabildo de Gran Canaria ha hecho una apuesta por el autoconsumo, estableciendo líneas de ayuda para los hogares y las pequeñas y medianas empresas".

Por último, Morales ha anunciado que "a partir del próximo año lanzaremos una línea de ayudas para las motocicletas y patinetes eléctricos, no lo hacemos con el automóvil debido a la incompatibilidad existente con las ayudas que ofrece el Estado, pero sí que lo impulsaremos para vehículos de dos ruedas. Por tanto, Movelec hoy nos reafirma en la idea de potenciar la movilidad sostenible eléctrica en Gran Canaria".

Y es que Movelec cuenta este año con récord de participación con casi una treintena de expositores, entre los que se encuentran coches, bicicletas, motos, patinetes y vehículos de servicios industriales eléctricos; así como empresas de carsharing y empresas generadoras de energía renovable para alimentar a los puntos de recarga, y una superficie expositiva de en torno a seis mil metros cuadrados. Esto supone el dato más alto de todas las ediciones anteriores, lo que refleja un crecimiento exponencial del sector y del Salón. El presupuesto total de Movelec 2021 asciende a 170 mil euros, de los que un 72% viene directamente subvencionado por el Cabildo de Gran Canaria, y el 28% restante proviene de los ingresos de las marcas participantes, así de los patrocinadores y colaboradores de esta edición.

Así pues, el aparcamiento de Infecar alberga vehículos eléctricos de los concesionarios participantes para que aquellos interesados puedan realizar test-drives y comprobar las prestaciones de cada uno de los modelos expuestos.

Programa divulgativo

La edición de 2021 de Movelec contempla un variado programa de charlas y mesas de debate que, además, se puede seguir en directo por streaming a través de la web www.movelec-canarias.com. Así ha dado comienzo en la mañana de hoy con una ponencia a cargo de Eduardo García, director de Mantenimiento de Guaguas Municipales, que ha desgranado la política de movilidad sostenible de la compañía. Además, se ha dispuesto una guagua eléctrica para que aquellos estaban interesados pudieran comprobar in situ las prestaciones del vehículo.

Tras esto ha tenido lugar la mesa redonda 'Conduciendo hacia el futuro de la movilidad eléctrica', en la que participaron Cándido García, presidente de la Fundación Nacional de Movilidad Eléctrica y director de 'Más Que Eléctricos', con una charla sobre los 'Principios básicos de la movilidad sostenible'; por su parte, Carlos Rico, Policy Officer in Transport & Environment (T&E), ha hablado sobre los objetivos climáticos que se deberían aceptar a través de la electrificación del mercado automovilístico.

También, Álvaro Sauras, jefe técnico editor de 'Autofácil' y 'Evo-Magazine España', ha hecho un análisis sobre cuánta movilidad privada es sotenible en la actualidad, en un debate moderado por la Asociación de Usuarios del Vehículo Eléctrico (AUVE) Las Palmas.

Tras esto, la jornada matinal de este sábado ha continuado con las presentaciones de vehículos de Audi, Skoda, Citröen y Volkswagen, que han dado a conocer sus últimos modelos que, además, están expuestos en el pabellón 7 de Infecar.

Jornada vespertina

La tarde continuará con los nuevos modelos electrificados de BMW y Mini; la propuesta eléctrica de Hyundai y la apuesta de Mercedes, en cuanto a presentaciones de vehículos.

A partir de las 16.45 horas, Arturo Lang-Lenton Villalobos, ingeniero industrial y socio fundador de icanCharge!, ofrecerá una charla sobre '¿Cómo cargo mi vehículo eléctrico?'. Acto seguido, desde las 17.00 horas, le llegará el turno a 'La ecomovilidad de Silence y sus ventajas', a cargo del Brand Manager de Silence Canarias, Carlos Riaza.

Raúl García Brink, coordinador técnico de Desarrollo Económico, Soberanía Energética, Clima y Conocimiento, y Alexis Lozano, director insular de Energía y Clima, expondrán las 'Políticas de movilidad eléctrica en Gran Canaria', desde las 17.15 horas.

A las 18.00 horas, César García, responsable de Explotación de Sagulpa, hablará sobre el 'Proyecto de electrificación del servicio público Sítycleta'. En cuanto a presentaciones, a las 18.30 horas subirán al escenario de exposiciones Opel, MG Canarias, Zero Motorcycle y Patinetaló a presentar sus últimas novedades.

Domingo de más actividad y Electrotur

Para mañana, Álvaro Sauras, jefe técnico editor de 'Autofácil' y 'Evo-Magazine España', abrirá la jornada hablando sobre 'Las futuras plataformas eléctricas', desde las 11.00 horas. A las 12.30 horas, Arturo Boyra, socio de AUVE, dará una ponencia sobre '100.000 kilómetros eléctricos por Gran Canaria'.

El punto y final al programa divulgativo de esta edición lo pondrán Carlos Larrodé, presidente del Club Deportivo Azuatil y organizador del Eco Rallye de Gran Canaria, y Pablo Suárez, piloto del campeonato mundial de Rallycross RX2e, en mesa redonda en la que hablarán sobre 'Ecología y competición'.

Además, mañana tendrá lugar el Electroctur, que saldrá a las 11.30 horas de Infecar. Este circuito, que está organizado por la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos de Las Palmas, pondrá a prueba la eficiencia de los vehículos participantes a la hora de conducir por la ciudad. Las inscripciones para participar se pueden gestionar directamente con AUVE

El Salón del Vehículo Eléctrico de Canarias, Movelec 2021, está promovido y financiado por el Cabildo de Gran Canaria y organizado por Infecar, contando con el patrocinio del Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria, Sagulpa y Cajasiete; y la colaboración de AUVE Las Palmas, Faconauto, la Cámara de Comercio de Gran Canaria y Entreés.