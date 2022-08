El comercio canario lidera las ventas en el primer semestre del año, pero prevé una ralentización por la inflación

Para la vicepresidenta cameral y presidenta de la Comisión de Comercio interior, Victoria Gonzalez, los datos arrojan un balance positivo durante el primer semestre del año al crecer las ventas un 9% de enero a junio de 2022 respecto al mismo periodo de 2021, la más positiva de todo el territorio nacional frente a un crecimiento del conjunto del país de tan solo el 0,9%. "El buen comportamiento de la actividad turística durante los meses de abril a junio comparativamente con los mismos meses de 2021 es la principal causa de esta recuperación anual en las ventas. Sin embargo, la desaceleración en los ritmos de crecimiento a medida que avanza el ejercicio y la previsible caída del consumo por la subida generalizada de precios que estamos sufriendo harán mella en el poder adquisitivo de las familias canarias y la de los turistas que nos visitan con consecuencias negativas para el sector durante el segundo semestre del año", apunta Gonzalez.

En este sentido desde la institución cameral se apunta a la necesidad de anticipación para frenar, en la medida de lo posible, los impactos esperados en el consumo apuntando nuevamente medidas necesarias que desde hace tiempo lleva reclamando el sector comercial como la instauración de un sistema ágil de devolución del IGIC a las compras hechas por los turistas extracomunitarios como medida para incentivar el consumo.

Asimismo, concluyó González, "seguimos esperando que el Gobierno avance en la eliminación de la franquicia fiscal para importaciones de menos de 150 €, al igual que sucede en la Unión Europea incluido el resto del territorio nacional, situación que impide que el comercio local compita en igualdad de condiciones y que, pese a haber anunciado la supresión de esta medida aún no se ha materializado dejando a la gran mayoría de negocios comerciales de las Islas en situación de desventaja".

Por su parte, desde Cajasiete su director de Relaciones Institucionales y Comunicación, José Manuel Garrido, indicó que "desde la entidad nos preocupan los síntomas de desaceleración en el ritmo de crecimiento que venimos observando en los últimos meses. A estos datos, junto con un escenario de alta inflación, la evolución al alza de los tipos de interés y una incertidumbre generalizada que empieza a descontar una menor confianza empresarial, se le suma la disminución de la renta disponible de las familias y la liquidez de las empresas y autónomos que ya vienen con unas cifras de balance bastante ajustadas y en un escenario todavía de recuperación de la crisis provocada por la pandemia que no acaba de alcanzar aún las cifras de 2019. El sector turístico, por su peso en la economía canaria, va a jugar un papel clave en este último tramo del año para poder ralentizar el decrecimiento de las cifras del sector comercial. Será necesario también anticipar todas las medidas de ayuda específicas que puedan ayudar a amortiguar la desaceleración".

Ambos representantes destacaron en su intervención la importancia de no perder el terreno ganado durante el último año tras el negativo impacto que la pandemia ha dejado en el tejido productivo y el empleo del sector del que aún no se ha recuperado. De hecho, en Canarias existían en el mes de junio un total de 13.948 empresas inscritas a la Seguridad Social con algún trabajador a su cargo en actividades comerciales, incluida la reparación de vehículos. Una cifra que supone un aumento anual del 1,1%, 151 empresas más que en junio de 2021 motivado, principalmente, por el incremento de los comercios minoristas (98), ya que los mayoristas y la reparación de vehículos de motor crecieron en menor medida, 50 y 3 empresas más respectivamente. Si las comparamos con la cifra de empresas anterior a la pandemia se observa como la recuperación aún es incompleta con 912 menos que a finales de 2019.

Atendiendo a los indicadores referidos al mercado de trabajo se aprecia también una importante recuperación del empleo. El Índice de Ocupación del Comercio Minorista, elaborado por el INE, mantiene en el segundo trimestre la variación positiva iniciada a finales de 2021 y muestra un incremento del 4,4% respecto al mismo trimestre del año pasado, siendo además 2,1 puntos superior al nacional (2,3%).

Del mismo modo el promedio de afiliados a la Seguridad Social en la rama de actividad comercial durante el segundo trimestre registra un importante aumento del 4,6% sobre la cifra del año anterior. A 30 de junio, el número de afiliaciones del comercio canario alcanzó las 154.709, cifra que supone 6.571 afiliados más que hace un año, pero 3.706 por debajo de los existentes en febrero 2020, justo antes de la pandemia.

Por otra parte, el número de parados inscritos en las oficinas de empleo, el promedio del segundo trimestre acentúa el descenso iniciado en 2021 (-29,3%). A finales de junio existían 31.383 parados registrados pertenecientes al sector comercial, 13.200 menos que hace un año.

La escalada de precios pone en riesgo la recuperación del comercio canario

No cabe duda de que la inflación, que será más persistente de lo esperado, hará mella en la capacidad de consumo de las familias y turistas lo que se traducirá en una moderación de las ventas durante los meses de verano y especialmente en el último trimestre del año dónde habrá que esperar a ver si el comercio consigue o no mantener las cifras de la campaña de Navidad de 2021 la primera de recuperación tras el COVID-19.

La subida del coste de los carburantes y combustibles y especialmente de la energía se está trasladando al conjunto de bienes y servicios de la cesta de la compra tal que como va reflejando mes a mes la escalada de la inflación subyacente. Fijándonos en algunos de los grupos se observa como el de "Alimentos y bebidas no alcohólicas" experimentó un aumento anual en junio del 13,3% en Canarias, 0,4 puntos superior a la media nacional (12,9%); el de "Bebidas alcohólicas y tabaco" aumentó un 3,1% respecto a junio de 2021, mientras que a nivel nacional subió un 4,1%; el grupo de "Vestido y calzado" descendió un 2,6% en las Islas y aumentó un 2,4% a nivel nacional y el de "Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar" registró un aumento en las Islas del 6% y del 6,5% a nivel nacional.

Por el momento el Indicador de Confianza Empresarial muestra un comportamiento positivo al crecer un 5,8% en la encuesta realizada en el mes de julio. El saldo de situación o diferencia entre las respuestas favorables y desfavorables sobre el comportamiento de la actividad durante el segundo trimestre del año arrojó un valor negativo con un mayor porcentaje de empresas afirmando haber reducido (25%) su actividad, algo normal tras la temporada de Reyes y rebajas, que las que experimentaron aumentos (23%). De cara al verano aumenta hasta el 25,7% el porcentaje de empresas que prevén una evolución favorable y a aumentan también, aunque en menor medida, el que estima un empeoramiento de la actividad (26,2%). El saldo de expectativas recorta considerablemente la negatividad que viene registrando desde comienzos de 2019 y se sitúa solo en el -0,5%.