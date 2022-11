Las empresas canarias, clave para Naciones Unidas en la lucha contra la hambruna en África

Por esta razón, dos funcionarios del Programa Mundial de Alimentos (WFP, en sus siglas en inglés) se han desplazado a Tenerife, La Palma y Gran Canaria en una misión de prospección donde han mantenido encuentros con varias empresas, teniendo un claro objetivo: adquirir 1.000 toneladas de gofio, algo para lo que el tamaño de la empresa resulta irrelevante, siempre y cuando cumpla con las condiciones técnicas que debe tener el gofio, que obligatoriamente será el mejor.

En su búsqueda, la ONU contactó con Tenerife Licita, el programa de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife y el Cabildo de Tenerife, que está especializado en ayudar a las empresas de la Isla a concurrir en licitaciones internacionales de organismos como la propia ONU, la Comisión Europea, el Banco Mundial o los bancos regionales como el Banco Africano de Desarrollo. De hecho, Tenerife Licita es oficina de apoyo al sector privado del Banco Mundial y organismo promotor del comercio para las Naciones Unidas. Con estos antecedentes, se mantuvo una reunión inicial, seguida de una ronda de contactos con posibles empresas y, a continuación, varias visitas a compañías y molinos para conocer su potencial para convertirse en proveedor oficial del Programa Mundial de Alimentos. De hecho, este organismo es el segundo más grande de toda Naciones Unidas, con un presupuesto anual de 4.900 millones de euros. Por si fuera poco, los funcionarios internacionales facilitaron toda la lista de productos de alimentación que precisan en su particular lucha contra el hambre en el vecino continente, que incluye desde harinas de trigo, a pasta, azúcar y barritas energéticas, entre otros.

El tema del hambre en África no es baladí, incluso con advertencias de los expertos en la materia indicando que se ha retrocedido a niveles de los años 80. En Naciones Unidas hay una gran preocupación por la situación de la hambruna en África Oriental y advierten de que más de 50 millones de personas sufrirán "altos niveles de inseguridad alimentaria aguda" según la Autoridad Intergubernamental sobre el Desarrollo (IGAD). Por ello, han querido resaltar la creciente necesidad de comprar productos alimentarios que aumentarán durante los próximos años en el continente. De ahí, la necesidad de contar con un superalimento fácil de transportar como es el gofio canario. De hecho, las 1.000 toneladas de gofio al año podría ser sólo el comienzo de lo que podría ser una oportunidad inédita para el tejido empresarial canario.

Canarias, un lugar estratégico para Naciones Unidas

Esta no es la primera vez que funcionarios de Naciones Unidas ponen el ojo en Canarias. Solo en África hay seis misiones de paz del organismo internacional y Canarias aparece en el mapa como una base avanzada desde la que enviar todo lo que necesitan los cuerpos de paz. De hecho, la oficina central de Nueva York contactó a Tenerife Licita con una amplia lista de todo lo que se requiere en la Minurso, la misión para el referéndum en el Sáhara Occidental. Desde neumáticos de vehículos, hasta bolígrafos, pasando por vacunas. Todo debe venir del exterior y Canarias está a poco más de un centenar de kilómetros, por lo que el Archipiélago se posiciona como un enclave idóneo para las operaciones de Naciones Unidas en el continente vecino.