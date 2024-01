El SCE pone en marcha un proyecto pionero para formar a personas desempleadas como conductores profesionales

Canarias/ Las 20 acciones formativas se impartirán en todas las Islas por parte de la Federación de Empresarios de Transportes de Canarias (FET).

La iniciativa está dotada con 563.011,65 euros y se priorizará a las personas con dificultades de empleabilidad y al colectivo de mujeres.



La Consejería de Turismo y Empleo pone en marcha un proyecto pionero en España, financiado íntegramente por el Servicio Canario de Empleo (SCE), que permitirá formar gratuitamente a personas desempleadas, así como a trabajadores ocupados que decidan reorientar su trayectoria profesional para ser conductores profesionales del transporte de viajeros y de mercancías.

El programa, que será ejecutado por la Federación de Empresarios de Transportes de Canarias (FET), posibilitará paliar la escasez de personal sin cubrir por las empresas transportistas en el Archipiélago, estimándose actualmente en 500 puestos de trabajo.

La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, señaló que "el proyecto es doblemente positivo, ya que no sólo permite formar a personas que buscan oportunidades de trabajo, sino que se ofrecen salidas laborales inmediatas y reales en un sector que está muy necesitado de profesionales".

"El objetivo de la Consejería es ajustar la demanda del mercado laboral, los puestos de trabajo en los que hay vacantes con la disponibilidad de personas desempleadas", indicó De León, quien explicó que 306 personas se beneficiarán de esta iniciativa. Además, subrayó la buena coordinación con la FET para hacer posible el proyecto.

"La falta de conductores se debe, según el presidente de la FET, José Agustín Espino, a que el carné no es fácil, principalmente porque todos los interesados deben tener el Certificado de Aptitud Profesional (CAP), la formación obligatoria que necesitan obtener los conductores que quieran tener el documento para conducir vehículos pesados como el C o el D. Esto hace que una persona sin trabajo deba estar meses preparándose este examen". A lo que ha añadido que "el coste es alto, puede rondar entre los 4.000 y 6.000 euros, por lo que hay personas que no se lo pueden permitir".

También ha incidido en que "tanto en el sector del transporte de viajeros como en el de mercancías la tendencia es a un envejecimiento progresivo del colectivo profesional, aunque afortunadamente se está produciendo una incorporación cada vez mayor de mujeres al sector".

En Canarias, el transporte de viajeros está representado por el 15% de las mujeres, mientras que el de mercancías supone el 1,5%.

El SCE asumirá el coste de la formación por importe de 563.011,65 euros. Las acciones formativas, 20 en total, se impartirán en todas las Islas. La edad mínima para acceder a los cursos es de 21 años cumplidos, requisito exigido por la Dirección General de Tráfico (DGT) para poder examinarse del carné de conducir profesional, mientras que la máxima es de 55 años. El plazo de ejecución del proyecto es de 11 meses.

