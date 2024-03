InfoJobs registra más de 6.400 puestos de trabajo en Canarias en febrero, un 9,5% más que el año pasado

Cabe destacar que, a nivel nacional, los datos facilitados ayer por el Ministerio de Trabajo muestran que, en términos desestacionalizados, el número de afiliados ha aumentado hasta los 20,95 millones de trabajadores en febrero (73.492 personas más que en enero). En cuanto al paro, la cifra se redujo en casi 7.500 personas y actualmente se sitúa en 2,76 millones de desempleados. En el caso de Canarias, los datos de la Seguridad Social registraron 903.196 afiliados (+0,11% vs. enero). Por su lado, el paro en la comunidad se situó en 169.760 personas, lo que supone un -0,05% respecto al mes anterior, es decir, 88 desempleados menos.Este mes de febrero también se produce un descenso generalizado en la mayoría de las categorías, que contrasta con el crecimiento de ellas con respecto a 2023.Las cifras así lo avalan: la temporada alta en las islas coincide con el invierno europeoSegún los últimos datos de Turespaña, en 2023, visitaron España más de 84 millones de turistas extranjeros, los cuales gastaron hasta 108.000 millones de euros durante su estancia. Además, las perspectivas para este 2024 apuntan que la línea seguirá al alza. En este sentido, los cálculos del Ministerio de Industria y Turismo apuntan a que la llegada de turistas internacionales durante el primer cuatrimestre se incrementará alrededor de un 10,8% respecto al mismo periodo del año pasado hasta alcanzar los 23,2 millones, mientras que el gasto en destino subiría un 18,5% hasta los 30.432 millones de euros.Según los datos de InfoJobs, en plena campaña de contratación con motivo de la Semana Santa, la categoría de turismo y restauración es la primera con mayor registro de vacantes (1.803) en Canarias. Sin embargo, descienden un 23,5% los puestos de trabajo ofertados, en comparación con enero. Esto se debe a que, históricamente, la temporada alta en las islas coincide con el invierno europeo, por lo que la afluencia de turistas se da entre mediados de diciembre y marzo. Este descenso de vacantes era previsible tras los buenos resultados que se registraron al iniciarse la campaña de llegada de turistas y el adelanto de la contratación.Más allá de esto, llama la atención el crecimiento que experimenta frente al mismo mes del año anterior (27%), cuando contabilizó 1.417 vacantes. Este hecho contrasta con el decrecimiento que la categoría sufre a nivel nacional (-11%); pero que parece lógico si se tienen en cuenta la valoración de Ávoris sobre los datos de la campaña este año. Y es que la tendencia de ventas y ocupaciones mejorarán los datos de 2023, y Canarias se encuentra en el top de destinos internacionales más demandados.El número de candidatos inscritos a esta categoría alcanza en febrero los 5.795 candidatos, cifra similar a la registrada en 2023.Atención al cliente y compras, logística y almacén, las únicas categorías que crecen respecto al mes pasado y a febrero de 2023Turismo y restauración (28%); comercial y ventas (15%); y atención al cliente (9%) reúnen más de la mitad del total de vacantes ofertadas en febrero en la plataforma.En la comparativa mensual, casi todas las categorías registran porcentajes negativos. Es el caso, por ejemplo, de venta al detalle (-9%, con 630 vacantes), o profesiones, artes y oficios (-13%, con 400 puestos de trabajo ofertados). No obstante, en la comparativa interanual, muchas de las categorías suben. Aquí, educación y formación dobla sus vacantes y registra casi 190 puestos de trabajo ofertados; e inmobiliario y construcción aumenta un 25% y contabiliza casi 170 vacantes.Entre todas ellas, destacan atención al cliente y compras, logística y almacén. Ambas son las únicas que crecen respecto al mes anterior y, a su vez, en comparación con el mismo mes del año pasado. Atención al cliente registra casi 570 vacantes, y crece un 13% en relación a enero y un 35% frente a 2023. Por su lado, compras, logística y almacén contabiliza 340 puestos de trabajo, lo que supone un incremento del 40,5% vs. enero y del 46,5% vs. febrero de 2023.En términos de candidatos inscritos a estas categorías, atención al cliente es la que más candidatos registra con un total de 8.521; mientras que compras, logística y almacén contabiliza 3.075.#LosProfesionalesMásDemandados: camarero/a ocupa el segundo lugar en el rankingEn el mes de febrero, las tres primeras posiciones del ranking de los puestos más demandados las ocupan: dependiente/a, con 650 puestos de trabajo ofertados; camarero/a, con 640; y camarero/a de pisos, con 440.

Un 37,8% del total de vacantes son de carácter indefinido

Entre las vacantes registradas en InfoJobs se publicaron un total de 2.448 puestos de trabajo que ofrecían contrato indefinido, representando el 37,8% de las vacantes que informaban sobre la tipología de contrato. Por otro lado, los contratos de duración determinada (2.068) representaron el 31,9% del total en la plataforma.

En cuanto al tipo de jornada a realizar, en febrero predominaron las vacantes que ofrecían jornada a tiempo completo, que representaron el 62% del total, mientras que el 17,9% de los puestos de trabajo ofrecían jornada parcial.

Comunidades autónomas: Cantabria, Castilla y León y La Rioja, las únicas que crecen respecto a enero y vs. 2023

Haciendo referencia tanto a la comparativa mensual como a la interanual, las únicas comunidades autónomas que reflejan datos positivos en ambos sentidos son Cantabria (+24% vs. enero, y +7% vs. 2023), Castilla y León (+1% vs. enero, y +3% vs. 2023), y La Rioja (+10% vs. enero, y +14,5% vs. 2023).

Esta es la evolución de los puestos de trabajo publicados en InfoJobs en la totalidad de comunidades autónomas durante el mes de febrero: