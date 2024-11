Firmada la Oferta de Empleo Público del personal docente de la ULL con la convocatoria de 104 plazas

La Laguna/ El Rectorado de la Universidad de La Laguna ha acogido hoy 28 de noviembre la firma de la Oferta de Empleo Público (OPE) del personal docente e investigador de 2024, con un total de 77 plazas de nueva creación más 37 de promoción interna, lo que suman un total de 104. El acuerdo ha sido suscrito por todas las formaciones sindicales que han participado en la negociación y la propia universidad, representada por su rector, Francisco García, con presencia del vicerrector de Personal Docente e Investigador, Afonso Ruiz.



Los criterios acordados para la distribución de las plazas son los siguientes: 37 plazas de Catedrático de Universidad (CU) por promoción interna asignadas previa comunicación de la acreditación correspondiente; una plaza de CU por turno libre; 29 plazas de Profesorado Titular de Universidad previa solicitud a los departamentos; 25 plazas de Profesorado Permanente Laboral para cubrir a todo el Profesorado Ayudante Doctor que haya cumplido los tres años de contrato en este año; 4 plazas de Profesorado Permanente Laboral par áreas de conocimiento en función de la estabilización de investigadores y de las necesidades docentes, así como de la correspondiente acreditación y fecha de solicitud; 7 plazas de Profesorado Permanente Laboral vinculadas al Servicio Canario de la Salud; 12 plazas de Profesorado Permanente Laboral y Profesorado Titular de Universidad correspondiente a la reserva del 15%para investigadores con certificación R3/I3 y, finalmente, cumplir con la reserva plazas de personas con discapacidad, con un cupo no inferior al 7%.

El presidente del Comité de Empresa del PDI Laboral, Fernando Rivera, se congratuló de este acuerdo, fruto de un largo camino de negociación, dijo, y que pone de manifiesto el fortalecimiento de la empresa pública. También se quejó de la falta de interlocución ante la Dirección General de Universidades, con quien han solicitado reunirse en varias ocasiones sin que haya sido posible hasta el momento.

Del mismo tenor fue la intervención del presidente de la Junta de Personal Docente e Investigador, Luis Cabrera, quien garantizó el respaldo de toda la representación sindical a este acuerdo, al tiempo que pidió que otras instancias demuestren su compromiso real con lo público. Cabrera dijo rechazar la propuesta de financiación a las universidades canarias, con un techo de gasto para 2025 de tan solo un 2% superior en el capítulo de personal, lo que es insuficiente para cumplir con lo pactado. Como también manifestó Rivera, "la representación sindical resulta invisible para el Gobierno regional", denunció, al tiempo que exigió el desarrollo de la carrera laboral de los docentes, tal y como propone la Ley Orgánica del Sistema Universitario y, además, la incorporación de los ayudantes doctores vinculados para la docencia clínica.

Con todo, sostuvo que esta firma de 104 plazas es un claro avance, pero solicitó la eliminación de la tasa de reposición y del propio techo de gasto, para poder cumplir con las necesidades reales de la universidad en materia de profesorado.

Por su parte, el vicerrector de PDI, Alfonso Ruiz, indicó que ante este escenario tan cambiante y con la puesta en vigor de la nueva ley, además de las restricciones presupuestarias, "resulta pertinente estar más alineados que nunca". También se mostró partidario de la eliminación de la tasa de reposición, asunto sobre el que el Ministerio de Universidades todavía no se ha pronunciado claramente. Por todo ello, abogó por convocar el máximo de plazas posibles y no dejar ni una sola pendiente, dijo, una cuestión en la que ha colaborado todo el equipo del vicerrectorado y el propio Servicio de Recursos Humanos, a quien agradeció su gestión.

El acto de firma fue cerrado por el rector, Francisco García, quien defendió la misma idea de unidad y también de avance, pese a todos los condicionantes. "No puede pasar que el próximo año no tengamos un instrumento financiero estable en las universidades públicas", aseveró el rector. También aprovechó el momento de rúbrica para felicitar a todo el profesorado, que ha demostrado sobradamente su competencia profesional, dado que para concurrir a estas plazas ha debido acreditarse previamente en la agencia nacional y demostrar su validez académica. "En justa correspondencia, dijo, esta universidad pública les ofrece una posibilidad de futuro profesional".

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)