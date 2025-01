El Cabildo destinará más de 30 millones de euros para generar empleo entre los colectivos más vulnerables

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha destacado que, aunque Tenerife ha logrado la tasa de paro más baja de las últimas dos décadas (11,45%), aún persisten desigualdades en el acceso al empleo, especialmente entre las mujeres y los jóvenes. "No podemos quedarnos solo con los buenos datos. Estamos trabajando con determinación para garantizar que todos los sectores de la población tengan oportunidades reales en el mercado laboral", ha señalado.Por otra parte, la presidenta insular advirtió que uno de los mayores desafíos sigue siendo el desempleo femenino, que se sitúa en 14,44%, significativamente por encima del 8,74% en los hombres, lo que representa una brecha de 5,7 puntos porcentuales. Aunque se han registrado avances en la reducción del paro femenino, la brecha de género en el desempleo sigue siendo una asignatura pendiente. "Estos datos subrayan la necesidad de continuar implementando políticas activas de empleo que promuevan la igualdad de oportunidades y reduzcan las disparidades de género en el ámbito laboral en Tenerife y en Canarias", señaló Dávila.Además, Rosa Dávila apuntó que "otro de los segmentos de población dónde estamos poniendo el foco es en nuestros jóvenes, aunque la tasa de empleo juvenil ha mejorado con un crecimiento del 2,36% en la ocupación de menores de 25 años, el desempleo en este sector aún alcanza el 18,6%, si bien es la más baja del archipiélago y muy inferior a la de islas como Gran Canaria (31,42%) o La Gomera (31,32%)".Por su parte, el consejero de Empleo y Educación, Efraín Medina incidió en el "intenso trabajo que se está desarrollando desde el área y en la excelente coordinación en todos los ámbitos que, de forma transversal y como u solo equipo, contribuyen a cumplir el objetivo que no es otro que generar empleo".En este sentido se está apostando fuertemente desde el área de Innovación por la atracción de empresas que ya han generado 400 puestos de trabajo o por iniciativas como el PROGRAMA PRÁCTICAS, con un presupuesto de 2,5 millones, que está enfocado a proporcionar el primer empleo a jóvenes cualificados que aún no han tenido la oportunidad de acceder a un puesto relacionado con su titulación.También el PROGRAMA TALENTUM CEDEI, con un presupuesto de un millón de euros y cuyo objetivo es evitar la fuga de talento joven. Al respecto, Rosa Dávila explicó que "desde el Cabildo estamos destinando más recursos que nunca a programas de empleo activo dirigidos a mujeres, jóvenes y personas mayores de 45 años, porque sabemos que son quienes más dificultades encuentran para acceder al mercado laboral".A pesar del avance en los indicadores de empleo, la presidenta del Cabildo insiste en la necesidad de seguir implementando políticas que favorezcan la contratación estable y bien remunerada. "El objetivo no es solo que haya menos desempleo, sino que el empleo que se genere sea de calidad, con buenos salarios y estabilidad".Programas clave para la inserción laboralBARRIOS POR EL EMPLEOEste programa de la Fundación Insular para la Formación, el Empleo y el Desarrollo Empresarial (FIFEDE) logró en solo diez meses la inserción laboral de más de 1.500 personas con dificultades de acceso al empleo, como jóvenes, mujeres, personas con baja cualificación, parados de larga duración y mayores de 45 años. El éxito de esta iniciativa ha sido reconocido a nivel nacional, recibiendo un galardón del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 por su contribución en la lucha contra la exclusión social y la reducción de desigualdades.

APOYO A LAS ENTIDADES DEL TERCER SECTOR

El Cabildo ha destinado dos millones de euros a programas de empleo gestionados por organizaciones del tercer sector, que trabajan directamente con colectivos en riesgo de exclusión. El plazo de solicitudes ya está abierto y finaliza el 17 de marzo.

10 MILLONES DE EUROS PARA PROGRAMAS MUNICIPALES DE EMPLEO

Se ha impulsado una inversión de 10 millones de euros para el desarrollo de proyectos de empleabilidad y desarrollo económico en colaboración con los ayuntamientos de la isla. Estas iniciativas incluyen formación especializada, promoción del emprendimiento, incentivos a la contratación y proyectos en sectores estratégicos como el turismo, las energías renovables y la innovación.

TENERIFE POR EL EMPLEO 2024/2025 – GARANTÍA JUVENIL

Este programa, financiado con 1,8 millones de euros, está dirigido a la formación y empleabilidad de jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Gracias a esta iniciativa, se contratará a 114 personas, priorizando la inserción de jóvenes en el mercado laboral.

INFOREMIASS – INSERCIÓN LABORAL Y FORMACIÓN

Otro de los programas estratégicos del Cabildo, en colaboración con el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS), dirigido a mejorar la empleabilidad de colectivos con mayor vulnerabilidad hasta diciembre de 2025.