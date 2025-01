El Cabildo destina 262.000 euros de subvención al Ayuntamiento de Candelaria para crear empleo

Tenerife/ Esta iniciativa forma parte de una inversión total de 10 millones de euros a repartir entre los ayuntamientos de la isla.

El Cabildo de Tenerife, a través del área de Empleo, otorga una subvención directa de más de 262.000 euros al municipio de Candelaria que beneficiará a 32 personas de la localidad, entre 8 y 10 meses. Se trata de una subvención destinada al desarrollo y el fomento del empleo local en los diferentes ayuntamientos. En este sentido, el consejero de Empleo, Educación y Juventud, Efraín Medina, recuerda que este no es un programa de empleo más, sino que es "una apuesta integral de futuro para las personas desempleadas que trabajarán en los proyectos vinculados al desarrollo sostenible local, en donde se formarán y adquirirán experiencia laboral para mejorar sus oportunidades de empleo posterior". Además, estas personas recibirán orientación laboral personalizada y se trabajará en materia de prospección para facilitar su inserción laboral en el mercado de trabajo insular una vez terminados los proyectos.



En los programas se prioriza la participación de personas jóvenes menores de 30 años y desempleadas de larga duración, asimismo las mujeres deben suponer al menos el 50% de las contrataciones. Así, las personas participantes se formarán y podrán acceder a un contrato de trabajo en sus municipios para trabajar en proyectos de interés local y social. Las personas contratadas por los ayuntamientos tendrán perfiles para cubrir puestos tanto cualificados como no cualificados, así como puestos de coordinación y apoyo.

Efraín Medina valoró el trabajo realizado desde la Consejería de Empleo para agilizar la concesión de las subvenciones y recordó que "Tenerife se ha convertido en la locomotora de empleo de Canarias y estos logros son una muestra de que estamos en el camino correcto, pero no podemos relajarnos, seguiremos apostando por políticas de inversión y apoyo a la empleabilidad que impulsen aún más la recuperación y el desarrollo económico de nuestra isla". Además, el consejero indicó que las citadas subvenciones se han destinado para apoyar proyectos para la puesta en marcha de obras o servicios de interés general y social que contribuyan a mejorar el desarrollo comunitario de los municipios de la isla. Estas subvenciones cubren los costes de formación y los costes salariales de las personas contratadas para la ejecución de los proyectos.

Por su parte, la alcaldesa de Candelaria, Mari Brito, señaló que "el proyecto se enmarca en las líneas de trabajo de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local que se ha centrado en los últimos años en mejorar la cualificación profesional de los desempleados, a la vez, que genera da empleo. A este respecto se ha hecho un esfuerzo en proyectos como los PFAE, Programas de Formación en Alternancia con el Empleo, contando esta edición con 5 programas subvencionados por el Servicio Canario de Empleo (SCE) que darán comienzo en los próximos meses"

Desarrollo sostenible

La otra vertiente importante de estos proyectos es la oportunidad que supone para los municipios de sacar adelante proyectos locales alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), pudiendo contar con personal cualificado y no cualificado que refuerce la capacidad de desarrollo y ejecución de nuevas iniciativas. Según consta en la documentación presentada por el ayuntamiento el proyecto, denominado "CANDELARIA POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE II" y con una duración de 16 meses, abarca distintos objetivos como mejorar el abastecimiento de agua potable y la red saneamiento del municipio de Candelaria y su adaptación a la estrategia de la agenda urbana; Fomentar la digitalización de servicios municipales (archivo municipal y numeración de viviendas del tejido viario público); Intervenir en incidencias de accesibilidad de la vía pública y edificios; Fomentar la actividad turística local; Elaborar Planes y Proyectos que contribuyan al desarrollo sostenible del municipio de Candelaria; y Mejorar del medio ambiente urbano y del patrimonio cultural mediante la realización de labores de mantenimiento, reparación y embellecimiento de viales y espacios públicos, parques y jardines.