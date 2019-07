Alejandro Pérez: "El 10% de las vacantes en Canarias quedan desiertas y hay problemas para encontrar personal cualificado"

La escasez de talento, ¿un hito o un mito?Alejandro Pérez, director regional de Adecco en Canarias, bajo el título "Escasez de talento, ¿un hito o un mito?", ha desgranado algunos de los problemas a los que deben hacer frente los departamentos de recursos humanos en la actualidad, como las dificultades para cubrir determinadas vacantes o los perfiles profesionales que más cuesta encontrar en el mercado laboral."En Canarias hay más de 202.683 personas desempleadas. Sin embargo, más de la mitad de los directores de recursos humanos reconoce tener problemas para cubrir determinadas vacantes, casi 8 puntos porcentuales más que el año anterior. Es la gran paradoja del siglo XXI: estamos ante un escenario laboral dominado por el desempleo, en el que tenemos multitud de candidatos a nuestra disposición y, sin embargo, las compañías no encuentran los aspirantes adecuados para cubrir sus necesidades. No hay más que consultar los últimos datos oficiales para ser consciente de la magnitud del problema. Con más de 3 millones de desempleados, el 10% de las vacantes disponibles en el mercado de trabajo no se cubre y cerca de un 20% tiene que redefinirse para encontrar candidatos acordes a la demanda empresarial"."¿Qué es lo que falla?" se pregunta el directivo de Adecco: "El 33% de los directivos de recursos humanos reconoce la falta de competencias técnicas como uno de los principales problemas de los candidatos. En menor medida, según apunta uno de nuestros últimos informes, se sitúa la falta de habilidades, que afecta al 27% de los procesos de selección.Conociendo estos datos, desde Adecco consideramos que es el momento de apostar por la formación, por dotar a los futuros y actuales candidatos de los conocimientos adecuados para desempeñar su trabajo el día de mañana. No estamos hablando únicamente de formación universitaria, muy importante para una buena parte del mercado, sino también de las ramas formativas deficitarias que tienen gran empleabilidad. Hablamos de la Formación Profesional Dual y, por supuesto, de los idiomas. Además, el aprendizaje continuo, antes de la incorporación al puesto, y también después, debe ser una prioridad estratégica para las empresas.Sobre los perfiles más difíciles de cubrir, Alejandro Pérez ha señalado: "En líneas generales, los perfiles que más cuesta cubrir en nuestro país son los tecnológicos, los que solicitan idiomas y también, los oficios. Bien es cierto que cada región tiene sus peculiaridades, sin embargo, no hay duda de que uno de los grandes retos que tenemos por delante es afrontar la demanda de ingenieros y profesionales IT, un sector con gran importancia estratégica para el desarrollo de cualquier país. Especial atención requieren también los perfiles cualificados asociados al desarrollo de la industria como electromecánicos, carretilleros o personal para el sector metalúrgico. Los oficios, grandes olvidados desde el punto de vista de la formación, también experimentan esta escasez de talento, al igual que los perfiles cualificados asociados al desarrollo de los servicios, como comerciales con idiomas, personal para la hostelería con domino de lenguas, y también en el sector primario, los operarios agrarios. De hecho, muchos de estos últimos perfiles gozan de lo que técnicamente se denomina pleno empleo".Y puntualizaba sobre las particularidades del archipiélago: "los principales perfiles con más demanda y menos oferta son comerciales con experiencia, cocineros y personal de atención al cliente con idiomas, pero también informáticos y perfiles más relacionados con la Comunicación como community managers. Esto se debe, principalmente, a que ahora mismo se publican muchas vacantes demandando estos perfiles y hay pocos candidatos que reúnan los requisitos.

Para estos perfiles la banda salarial es muy amplia, puede ir desde los 15.000 euros brutos al año para los profesionales con menos experiencia e idiomas hasta los 35.000 si cuentan con amplia experiencia demostrable y manejo de otras lenguas".

Con todo ello, el director de Adecco terminaba su intervención apuntando: "Tenemos por delante multitud de retos que harán que el trabajo de los directores de RR.HH. sea duro e intenso, pero al mismo tiempo, más apasionante que nunca. El desarrollo de las nuevas tecnologías y el avance frenético del mercado laboral seguirán generando nuevos perfiles profesionales, lo que implicará nuevas habilidades que dificultarán aún más los procesos de selección. Y será ahí donde nosotros tengamos que aplicar diferentes estrategias que nos permitan contratar a los mejores. Solo así garantizaremos que contamos con las competencias demandadas hoy y, también, en el futuro".

Inbound recruiting para mejorar la selección y atracción de talento

Con el título "Reinventando el proceso de selección: Nuevas técnicas de atracción y evaluación de talento", Iria Vázquez-Palacios, directora de Gestión de talento y empleabilidad del Grupo Adecco, se ha centrado en la metodología inbound recruiting para solucionar este problema de escasez de talento. Entre los beneficios de esta herramienta, Iria ha subrayado "la creación de ofertas de empleo más relevantes para nuestro candidato ideal, aumentar la ratio de adecuación entre candidatos y empresas y convencer mejor a los candidatos".

Además, ha subrayado las diferencias entre los reclutadores tradicionales y aquellos que utilizan nuevas técnicas de selección, cuyo perfil cambia por completo: "Hasta ahora el reclutamiento era presencial, reactivo y con consultores generalistas. Sin embargo, para cubrir las necesidades actuales, el mercado laboral demanda reclutamiento digital, proactivo y con consultores especializados".

Según Iria, todas estas exigencias derivan en nuevos roles en los departamentos de recursos humanos, perfiles como "el inbound recruiter, el talent specialist o los ya conocidos técnicos de recursos humanos".

El tiempo medio para cubrir una vacante es cada vez más elevado y se debe a las dificultades para reclutar candidatos idóneos

Para finalizar la jornada, ha tenido lugar una mesa redonda moderada por Ana Prado, directora de la delegación de Santa Cruz de Tenerife, que ha contado con la participación de algunos de los directores y responsables de recursos humanos más destacados de la zona.

Prado, ha asegurado que "los procesos de selección cada vez son más complicados y el tiempo medio para cubrir una vacante en España es de 32 días. Un plazo desmesurado que tiene su razón de ser en las dificultades para reclutar candidatos idóneos a las ofertas vacantes. Estos problemas son una realidad en todos los sectores del mercado español. Desde vacantes comerciales, donde el 29% de las empresas reconocen tener problemas para encontrar a los profesionales idóneos, hasta sectores como el de atención al cliente, con requerimientos más bajos, donde el 11% de las compañías también encuentra dificultades para obtener a los mejores."

"Estaréis de acuerdo conmigo" ha hecho referencia el responsable de Adecco a los asistentes, "en que los empleados son el principal valor de las empresas, las piezas imprescindibles para alcanzar nuestros objetivos. Por ello, es de vital importancia contar con buenos equipos, cuidarles y ofrecerles un lugar de trabajo que contribuya a su desarrollo profesional y personal atendiendo a todas sus necesidades. Pero ¿qué más podemos hacer desde RR.HH.? ¿Cuáles son las estrategias que deben aplicar los directivos para afrontar la escasez de talento?"

Para responder a esta y otras cuestiones, ha contado con la participación de Daniela Postiglione, directora de personas y desarrollo de CAJASIETE, Raúl Fernández director de RRHH de SPRING HOTEL GROUP y Carlos Pinilla socio responsable del dpto. laboral de Garrigues