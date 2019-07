Mayo deja un descenso del índice de accidentalidad laboral superior al 17% en un contexto de creación de empleo

"En estos cuatro años de legislatura -señala González- se han creado en Canarias más de 100.000 empleos y a pesar de ello, hemos conseguido dar la vuelta a la accidentalidad de tal manera que, desde 2017 solo experimenta descensos y nos hemos colocado como la quinta comunidad con menor incidencia".

De acuerdo a la Estadísticas de accidentes de trabajo que elabora Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Canarias ha pasado de ser una de las cuatro comunidades con mayor índice de incidencia de la accidentalidad a una de las cinco con menor incidencia, después de Madrid, Cataluña, Valencia y Cantabria.

"Esta nueva tendencia es una consecuencia directa de que todos los agentes que intervienen en el ámbito laboral están incorporando de manera efectiva, y desde su responsabilidad, la cultura preventiva en todas sus actuaciones". "El consenso de la administración, a través del ICASEL en esta materia, con los agentes sociales y económicos es fundamental para diseñar planes de formación y campañas de divulgación adecuadas".

Durante los cinco primeros meses de este año, la incidencia bajó en todos los sectores económicos, en especial en Servicios, donde descendió un 22%, pero también lo hizo en Agricultura (-4,71%), Industria (-2,52%) y Construcción (-7,10%).

En números absolutos, en este periodo se han notificado 9.668 accidentes de trabajo con baja en jornada de trabajo en Canarias de los que la gran mayoría, 9.568 fueron leves, 91 graves y 9 mortales

Además, se notificaron 12.698 accidentes de trabajo sin baja, un 7,33% menos que en el mismo periodo de 2018, y en el trayecto de ida o vuelta al puesto de trabajo, accidentes In Itinere ,se notificaron un total de 1.334 accidentes de los que 1.313 fueron leves, 16 graves y 5 accidentes mortales.

"Desde la administración -precisa González- hemos realizado un esfuerzo presupuestario para incrementar las partidas y dotar económicamente la totalidad de las acciones contenidas en el plan de actuación de seguridad y salud en el trabajo, entre las que se encuentra la recuperación de los gabinetes de seguridad laboral, que permitirán asesorar técnicamente al tejido productivo".

Mejora el proceso de identificación de enfermedades profesionales. La gráfica de enfermedades profesionales notificadas representa en el acumulado en el mes de mayo la más elevada de la historia, lo que supone, como destaca González, "un éxito de las actuaciones de sensibilización que realizamos entre la población en este aspecto y de la mejora en los procedimientos de identificación, y, por lo tanto, de la solución a problemas que antes no eran detectados".

"Es evidente -señala- que si no abordamos una enfermedad profesional a tiempo, y se confunde con una enfermedad común, no originada por una mala práctica laboral o un ambiente inadecuado, ésta se hace crónica y a la larga se convierte en un accidente laboral o en una baja laboral reincidente, pues no se soluciona el entorno laboral nocivo que está ocasionando esa enfermedad".

Por patologías, entre enero y mayo se han diagnosticado 102 Trastornos Musculoesqueléticos (60 mujeres y 42 hombres), lo que suponen el 89,47% de las enfermedades profesionales notificadas.

Por sectores de actividad económica, entre enero y mayo, se notificaron en Canarias 85 partes correspondientes al sector Servicios (58 mujeres, 27 hombres) lo que suponen el 74,56% de las notificaciones, le siguen Construcción con 14, Industria 13 y Agricultura y Pesca con 2 enfermedad profesional.