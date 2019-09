Las jornadas de huelga de Ryanair se traducen en el mes con más horas trabajadas por el abuso de los servicios mínimos en vuelos y guardias

Canarias/ Las islas Canarias pierden 29 rutas, 6 de ellas nacionales, y se disminuirán las frecuencias a otros destinos. Último día de huelga de los diez convocados por los TCP de Ryanair en España durante el mes de septiembre, en el cual "la plantilla hemos terminado con más horas de vuelo o guardia que cualquier otro mes de trabajo, gracias a los servicios mínimos que han permitido operar el 100% de los vuelos y la inacción de Fomento y Trabajo, que le han consentido a Ryanair convocar hasta 14 veces más personal de guardia que cualquier otro día laborable", resume Gustavo Silva, secretario general de USO-Ryanair.



"Ahora nos toca estudiar otras medidas de protesta para impedir el cierre de las bases y los despidos en Canarias y Girona, ya que es muy duro luchar contra una empresa y contra la esclavitud que te impone tu propio Gobierno. Haremos balance y nos reuniremos con los sindicatos de otros países afectados por cierres e incumplimientos, estudiando medidas de presión a nivel continental", continúa.

512 empleos siguen en el aire a 8 de enero, casi 400 entre las tres bases canarias, "ahora mismo, sin ninguna solución de futuro. En Girona han abierto la puerta a quedarse y, de hecho, se siguen vendiendo billetes más allá de esa fecha, pero no así desde o hacia Gran Canaria, Tenerife Sur o Lanzarote", relata el secretario general de USO-Ryanair.

En este sentido, los trabajadores no se explican "cómo en este contexto, después de la quiebra fulminante de Thomas Cook, que ha supuesto la pérdida de miles de plazas aéreas y la amenaza de ERE inminente en decenas de hoteles de las Islas, Fomento aún no se ha implicado en darle una solución a Canarias. Nuestra comunidad afronta una crisis de conectividad: con el cierre de Ryanair, se perderán 29 rutas y varias frecuencias de las que se mantengan desde la base de fuera. Suponemos que el señor Ábalos no va a venir a hacer campaña electoral al archipiélago, o quizá llegue en barco", augura Gustavo Silva.

Según el informe elaborado por la sección sindical de USO-Ryanair, Gran Canaria perderá 7 conexiones, todas ellas con el extranjero (Bolonia, Bruselas, Eindhoven, Hamburgo, Nykoping, Sandefjord y Venecia-Treviso); Lanzarote, por su parte, pierde 5, entre ellas, con Valencia (y Berlín, Knock, Leeds-Bradford y Newcastle); mientras que Tenerife Sur será la base más perjudicada, al quedarse sin 5 conexiones nacionales (Barcelona, Santander, Santiago de Compostela, Valencia y Vitoria) y 12 extranjeras (Belfast, Cardiff, Colonia-Bonn, Copenhague, Eindhoven, Knock, Liverpool, Milán-Bérgamo, Milán-Malpensa, Newcastle, París-Beauvais y Venecia-Treviso). Las otras rutas se operarán desde lo que actualmente es destino, aunque en algunas disminuirán las frecuencias.

