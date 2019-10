Las trabajadoras de Ralons Servicios se quejan ante la Diputación del Común

Canarias/ Rafael Yanes se comprometió a contactar con la consejera de Sanidad y con el presidente del Consejo Consultivo para estudiar la restricción del contrato de la empresa. El Diputado del Común, Rafael Yanes, recibió a un grupo de trabajadoras de limpieza del Servicio Canario de Salud, afectadas por los impagos de la empresa "Ralons Servicios", que acudieron en representación de las 450 afectadas por esta situación.



La representante de las trabajadoras, Urbana Luis, trasladó al Diputado la desesperada situación que llevan sufriendo durante los últimos años. "La mayoría de trabajadoras llevamos hasta 4 meses sin cobrar, con lo que ello supone para nuestra economía. Somos familias humildes que, en la mayoría de los casos, dependemos únicamente de este sueldo para subsistir".

Rafael Yanes por su parte, ha mostrado su comprensión y empatía ante la insostenible situación que están viviendo las trabajadoras y sus familias. "Me he comprometido a ponerme en contacto personalmente con la consejera de Sanidad y con el presidente del Consejo Consultivo de Canarias, con el fin de estudiar la posibilidad de rescindir el contrato a "Ralons Servicios" y subcontratar a todos los trabajadores afectados a la empresa pública TRACSA.

Urbana Luis asegura que "el Diputado es la única persona que nos ha escuchado con tanta atención y dedicación en estos siete meses. A los diez minutos de terminar al reunión me llamó él personalmente para comunicarme que, tal y como se había comprometido, se pondrá en contacto con la consejera de Sanidad y con el presidente del Consejo Consultivo para agilizar, en la medida de los posible, la solución a nuestro problema. Es la primera vez que vemos algo de luz, por lo que le estamos eternamente agradecidas y con la esperanza de que no volvamos a pasar unas navidades tan tristes como las anteriores".

