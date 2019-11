Intersindical Canaria reclama la convocatoria de la OPE de 2016

Canarias/ Intersindical Canaria celebra que se haya retomado la negociación colectiva entre la Consejería de Sanidad y los sindicatos tras el encuentro mantenido este sábado, día 2, entre la consejera de Sanidad, Teresa Cruz, el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, y las organizaciones sindicales UGT, CCOO y CEMSATSE, después de que estas abandonaran la Mesa Sectorial del pasado 24 de octubre al no ver atendidas sus reivindicaciones, las cuales no estaban planteadas en el orden del día.

Intersindical Canaria recuerda que dicha negociación debe llevarse, a partir de ahora, en una nueva Mesa Sectorial en la que estén presentes todos los representantes, de forma que se puedan crear grupos de trabajo y consenso que velen por la defensa de la sanidad pública canaria y sus trabajadores.

En este sentido, desde el sindicato se apuesta por que los contenidos de las mesas sectoriales sean consensuados, de forma conjunta, por todas las organizaciones sindicales, de forma que se abandone la forma habitual de proceder que tenía lugar durante el mandato del exconsejero de Sanidad, José Manuel Baltar, en la que una parte de las organizaciones pactaban qué debía tratarse en las mesas sectoriales.

Antecedentes

El pasado 24 de octubre, los sindicatos UGT, CCOO y CEMSATSE interrumpieron la Mesa Sectorial de Sanidad y rompieron las negociaciones con la administración tras no ver atendidas durante la misma sus reivindicaciones, las cuales no estaban recogidas en la orden del día y remitían a acuerdos previos. En este sentido, Intersindical Canaria apostó, desde el primer momento, por no poner en riesgo los asuntos a tratar en dicha Mesa, como la aprobación de la Oferta Pública de Empleo de 2016, y que de no aprobarse la convocatoria antes del 12 de diciembre de 2019, decaerá, o el compromiso de la convocatoria de un concurso de traslados para la categorías de Enfermería en febrero de 2020.

Asimismo, desde el sindicato se recuerda que los temas que el resto de asociaciones quisieron incluir durante el encuentro del pasado mes de octubre, tales como la derogación del decreto 74/2010 que vincula las listas de empleo al examen de la OPE, o el pago de oficio de la carrera profesional por el procedimiento extraordinario, independientemente, de la vinculación contractual en el Servicio Canario de la Salud, fueron reivindicaciones que, durante mucho tiempo, defendió en solitario Intersindical Canaria.