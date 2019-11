El Gobierno Canario acuerda presentar recurso contra la cotización de los días 1 y 2 de septiembre de 2018 de todo el personal interino docente

Canarias/ Desde CCOO exigimos que se respete la decisión de la Inspección de Trabajo de cotizar a la Seguridad Social esos dos días, así como la del equipo anterior de proceder, además, al abono de los haberes correspondientes.

Desde el momento en que se produjo esta situación en septiembre de 2018, Comisiones Obreras la calificó como discriminatoria, por lo que la denunciamos ante la Inspección de Trabajo de las dos provincias canarias. Nos referimos al hecho de que, a pesar de que el curso escolar 2018/19 se inició el día 1 de septiembre para todos los funcionarios y funcionarias docentes de centros educativos no universitarios, el colectivo de interinos y el funcionariado en prácticas no pudo tomar posesión ese día al ser sábado y no fue dado de alta en la Seguridad Social hasta el lunes 3 de septiembre. Entendemos que dicha circunstancia, además de irregular a nivel laboral, vulnera el principio de igualdad, suponiendo una discriminación carente de justificación conforme a la Directiva 1999/70/CE, de 28 de junio.