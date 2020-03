Dámaso señala que, a tenor de los RD publicados, los Graduados Sociales están llevando a cabo sesiones maratonianas de 12 y 18 horas diarias, para dar respuesta a la gran preocupación que ha generado esta situación al sector laboral de nuestro país y tramitar sus expedientes en tiempo y forma, con las menores consecuencias posibles a medio y largo plazo.Además de asimilar la nueva información para poder explicarla a nuestros clientes en tiempo récord, estamos realizando un trabajo descomunal del que, una parte, le corresponde a la administración. Igualmente hemos tenido que hacer de psicólogos con nuestros clientes ante la desesperación de un futuro incierto, declaró Dámaso.La falta de previsión de las administraciones está provocando agotamiento en el colectivo. A la incorporación de nuevas medidas y procedimientos, como el caso de los autónomos, se añade el colapso de las administraciones que tampoco dan abasto a la colosal tarea de tramitar los expedientes. Esto demuestra la fragilidad del sistema telemático en la administración sobre el que también habrá que reflexionar cuando esta pesadilla termine.Entre las dificultades que tienen los Graduados Sociales para gestionar los expedientes, figuran la firma física de los trabajadores en el recibo de la comunicación o la certificación de la titularidad de la cuenta bancaria para el trámite de los ERTE's cuando los desplazamientos para estas cosas no se permiten.

A este escenario, el presidente del Colegio aventura que, con la ampliación del confinamiento, la situación se complicará aún más con la tramitación de los impuestos del primer trimestre (del 1 al 20 de abril) y el inicio de la campaña de la Renta. Para realizarla es necesario disponer de la documentación de las empresas que en su mayoría están cerradas.

José Ramón Dámaso solicita a las administraciones mayor racionalidad y flexibilidad ya que esta situación es nueva para todos. No levantar los vencimientos de plazos ni implantar medios más eficientes, supone mayor estrés y dificultades tanto para el colectivo como para empresas y trabajadores. Asimismo, hace un llamamiento a la simplificación administrativa, mayor coherencia en las órdenes y directrices de aplicación y que estas no generen más confusión, incertidumbre y desasosiego.

El presidente del Colegio ha destacado la generosidad, cooperación y altruismo que está demostrando el colectivo de los Graduados Sociales, compartiendo la información y la experiencia que van teniendo de manera inmediata. Asimismo recuerda que la web del Colegio tiene habilitada una pestaña en la que está toda esta información detallada, ordenada y actualizada. También ha querido destacar el papel del director general de Trabajo, Alejandro Ramos, que ha mantenido línea directa con el colectivo para minimizar el impacto devenido de esta situación.

Dámaso quiere trasladar a las PYMES y autónomos, de las que prácticamente un 80% son asesoradas por los Graduados/as Sociales, un mensaje de tranquilidad y serenidad. Este colectivo son los otros héroes, los silenciosos, los que desde el pasado sábado 14.03.2020 ya estaban trabajando, en la soledad de los despachos, preparando las estrategias para afrontar lo que posteriormente tocaría: intensas jornadas de trabajo asesorando, explicando y realizando, finalmente, los ERTES.

Por último, desde el Colegio de Graduados Sociales de Gran Canaria y Fuerteventura, que aglutina a más de 650 colegiados, envía un mensaje de ánimo, fortaleza y gratitud a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a los servicios sanitarios que están realizando un trabajo heroico con gran limitación de medios y a todos aquellos trabajadores y trabajadoras que tienen que asistir, con gran incertidumbre, a sus puestos de trabajo para que no falten los suministros que la sociedad necesita para subsistir.

"Esta crisis la vamos a superar entre todos".