Durante el pasado mes el número de personas inscritas en las oficinas de empleo público de las islas creció en 19.767 personas (9,5%) y se destruyeron 19.964 empleos con una caída media de los afiliados a la seguridad social del -2,4%, la caída más acusada del país. Unas cifras catastróficas que de no cambiar o mejorar sustancialmente las medidas adoptadas hasta el momento, podrían ser solo la antesala de una destrucción masiva de puestos de trabajo con muchas dificultades para recuperarse.

El primer damnificado de esta situación ha sido el turismo, la locomotora de la actividad económica del archipiélago con muchísimos efectos de arrastre sobre el conjunto de la economía. Tan solo la hostería experimentó un crecimiento en el número de parados durante el último mes de 7.229 personas. A este parón en seco se le suma el de otros sectores también muy significativos en términos de empleo para el archipiélago como el comercio, muy afectado también por el cierre total de la actividad (durante el último mes experimentó un crecimiento en su número de desempleados de 2.850 personas). Otras de las ramas de actividad también muy castigas durante el pasado mes fueron las actividades administrativas y auxiliares con 2.792 parados más en marzo, construcción con 2.392 y transporte y almacenamiento con 1.036 más. El resto de las actividades también experimentaron aumentos, pero de menor intensidad que los apuntados, siendo la Administración pública y las actividades sanitarias y de servicios sociales las únicas ramas de actividad que experimentaron un descenso con 27 y 11 parados menos que en febrero respectivamente.

Por otro lado, el retroceso que se ha producido en las afiliaciones a la seguridad social ha sido mayor entre los trabajadores dependientes con una caída relativa del 2,9% (la nacional fue del 1,6%) que supone 19.292 menos que los existentes un mes antes, mientras que los trabajadores autónomos experimentaron un leve retroceso del 0,2%, en igual proporción que el conjunto del país, con 319 afiliados medios menos a la seguridad social que los existentes el mes anterior.

Atendiendo a las cifras anuales, los registros se compensan con el comportamiento del mercado de trabajo en los 11 meses anteriores al último del mes de marzo, alcanzándose variaciones anuales del 8,8% en el caso del paro registrado, que supone 18.399 desempleados más que hace un año y del -1,4% en el número de afiliados medios con un total de 11.063 empleos menos que hace un año. Tras estos comportamientos Canarias finaliza marzo con 227.634 parados inscritos en las oficinas de empleo público y 798.177 afiliados medios a la seguridad social de los que 639.364 son trabajadores dependientes y 128.824 autónomos.

La emergencia sanitaria se convierte en emergencia socioeconómica

Tras este primer impacto sobre el empleo que se acentuará en los próximos meses se puede afirmar que la crisis sanitaria se ha convertido también en una emergencia socioeconómica que requiere tanto de políticas que den cobertura a las personas que se van quedando desempleadas, como de actuaciones contundentes que eviten la quiebra de empresas y con ello una destrucción mucho más significativa que la conocida en el día de hoy de puestos de trabajo.

En este sentido se ha querido manifestar el presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerfie, Santiago Sesé, quien mantuvo una reunión en el día de ayer con el Comité Ejecutivo de la Institución en la que se concluyó la necesidad de trasladar a la sociedad y a la clase política la importancia de evitar el cierre de más empresas y con ello la destrucción de muchos más puestos de trabajo.

Para ello, todos concluyeron en la necesidad de que se adoptaran medidas más contundentes y directas que las propuestas hasta ahora, muchas de ellas difíciles de aplicar por su difícil interpretación y por la gran burocracia que conllevan. En este sentido Sesé precisó que, "las empresas no solo necesitan que existan opciones rápidas de liquidez para hacer frente a sus obligaciones de pago actuales, con el consiguiente endeudamiento que lastrará su capacidad de crecimiento futuro, sino también que se arbitren medidas de directa aplicación que reduzcan sus gastos en un escenario de ingresos mínimos que incluso están siendo de cero euros en gran parte de ellas".

En esta línea desde la Institución se propone la condonación temporal de impuestos o bonificaciones en algunos de ellos, con posibilidades de pago más dilatadas en el tiempo sin costes financieros. También proponen moratorias de pago sin costes financieros para el pago de hipotecas o préstamos vinculados a la inversión o ayudas directas a autónomos y empresas que permitan hacer frente al conjunto de gastos que han de afrontar independientemente de que tengan ingresos o no como es el caso de los gastos de luz, agua, teléfono, servicios externos, etc.

Asimismo, el presidente cameral quiso destacar la importancia de trabajar desde ya en el día después. "Debemos tener una hoja de ruta para mantener la actividad económica y planificar la recuperación para lo cual sería preciso contar con un Plan de Reactivación Económica de aplicación inmediata cuando se levante el Estado de Alarma con una importante dotación de inversiones, acompañada de una eficiente gestión administrativa que permita acelerar la recuperación progresiva de los diferentes sectores de la economía", afirmó Sesé.

Por último destacó el hecho de que, "por ahora hay gran preocupación en los todos los sectores de la economía por las medidas que se están adoptando ya que entendemos que estas no son sostenibles en el tiempo e incluso creemos que muchas de las mismas van a ir en contra de la recuperación, entre las que cabría destacar el elevado endeudamiento que van a tener las afrontar las empresas, o la imposibilidad de recuperar todo el empleo perdido en el momento que se levante el Estado de Alarma, tal y como pretende el ejecutivo central ya que la recuperación va a ser progresiva y a distinto ritmo entre los diferentes sectores de actividad."