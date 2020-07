El 65% de los canarios elige su formación por vocación, y un 55% de ellos trabaja en lo que ha estudiado

Tras la reciente celebración de las pruebas de Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) en la región canaria, donde los jóvenes encaminan su futuro profesional, la compañía ofrece con este estudio una radiografía nacional y por Comunidades Autónomas sobre el criterio de elección que ha seguido la población activa para escoger su formación. En este sentido, InfoJobs hace una distinción entre aquellos que han elegido sus estudios siguiendo sus intereses o quienes se han decantado por elegir su formación según las salidas laborales.

Fuente InfoJobs n=365

De entre el 45% de los encuestados canarios que se dedica profesionalmente a algo diferente a lo que ha estudiado, el 38% afirma como motivo principal que no hay suficiente oferta laboral de su profesión. El 37% comenta haber realizado por voluntad propia un cambio de rumbo a su vida profesional y un 16% considera que el trabajo para el que ha estudiado está mal remunerado y no le da para vivir.

Sólo un 2% afirma como motivo principal no tener estudios o sólo estudios básicos, así como otro 2% señala no haber terminado los estudios que se requerían o estar cursando todavía su formación.