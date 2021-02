UGT Canarias y CCOO Canarias anuncian movilizaciones para el 11- F para exigir el cumplimiento de la agenda social por parte del Gobierno de España

Canarias/ Los sindicatos consideran que el momento de crisis actual refuerza la necesidad de aplicar la subida del salario mínimo interprofesional pactada (SMI), así como ejecutar la derogación de la reforma laboral y de pensiones.

Las concentraciones se realizarán antes las sedes de las Delegaciones del Gobierno en las Islas el 11 de febrero a las 11.00 horas.



UGT Canarias y CCOO Canarias han anunciado esta mañana en rueda de prensa la convocatoria de movilizaciones con el fin de exigir al Gobierno de España el cumplimiento de las medidas recogidas dentro de la denominada agenda social, cuyos acuerdos se paralizaron en marzo de 2020 como consecuencia de la actual pandemia. Las concentraciones se llevarán a cabo el 11 febrero bajo el lema 'Ahora sí toca', a partir de las 11.00 horas frente a la Delegación y Subdelegación del Gobierno de España, ubicadas en Las Palmas de Gran Canaria, en Santa Cruz de Tenerife y en La Palma. En Lanzarote se realizará una caravana de vehículos.

Manuel Navarro e Inocencio González, secretarios de UGT Canarias y CCOO en Canarias, respectivamente, destacaron esta mañana, durante su comparecencia ante los medios, "la importancia" de volver a reactivar las mesas de negociación paralizadas con el fin de no dejar "desamparados" a los sectores sociales más vulnerables. En este sentido, Navarro apuntó a que la crisis económica que vive el país justifica "más que nunca" la aplicación de medidas como la subida del salario mínimo interprofesional. "Los últimos datos del paro vienen a demostrar que Canarias está siendo duramente golpeada por la crisis económica que ha generado la Covid 19 y vemos además que seguimos teniendo peores sueldos y peores condiciones laborales en cuestión de estabilidad. Es por eso que revisar y volver a subir el salario mínimo interprofesional es más necesario que nunca, la última sirvió para que más de 100.000 trabajadores y trabajadoras canarias lograran incrementar su sueldo hasta los 950€", señaló Manuel Navarro. Por su parte, Inocencio González se reafirmó en "reconducir las posiciones del Gobierno para constituir las diferentes mesas de diálogo social" y apostilló que "será un año de movilizaciones si no se consiguen esos objetivos"

Además, Inocencio González hizo hincapié en referencia al SMI que "siendo el objetivo del Gobierno alcanzar el 60% del salario medio del país durante toda la legislatura, éste asunto es para nosotros irrenunciable a pesar de la postura de algunos ministros". Asimismo, la subida del SMI serviría para que el país continúe con estela de otros países europeos, cuya apuesta por esta subida es ya una realidad. Ambos representantes sindicales apuntaron a que es "hora de actuar y no mirar para otro lado" ya que la las Islas ahora mismo atraviesan una profunda crisis social.

Derogación reforma laboral y pensiones de 2013

Otra de las peticiones que ambos sindicatos vuelven a reclamar, y que vienen reiterando constantemente en pro del beneficio de las clases trabajadoras, es la derogación de la reforma laboral. En este punto, se exige retomar aquellos aspectos encaminados a favorecer la estabilidad laboral y a fomentar políticas encaminadas a generar empleo digno.

En el centro de las demandas sindicales también se sitúan las pensiones. CCOO y UGT piden que se derogue la reforma de 2013 y se vuelva al consenso de 2011, para abordar la situación desde el diálogo social y político y así coinciden en que hay que garantizar la revalorización de las pensiones conforme al IPC y eliminar la redacción del factor de sostenibilidad que impuso la reforma y, a partir de ahí, abordar el debate sobre la estructura de ingresos de nuestro sistema público de pensiones, la adecuación de los regímenes de cotización, como el de autónomos/as, o sobre cómo sacar gastos impropios que hoy asume la Seguridad Social y que corresponden a los PGE.

