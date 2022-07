La Cámara celebra los datos "récord" de empleo y advierte de la necesidad de consolidarlos

El descenso del paro ha sido generalizado en el conjunto de sectores productivos, entre los menores y los mayores de 25 años y entre los colectivos de hombres y mujeres. En términos de afiliación se aprecian crecimientos tanto entre el régimen de autónomos como en el régimen general en el mes, así como comparándolo con las cifras de hace un año. Son, por tanto, muestras de una recuperación generalizada que, además, es superior a la registrada a nivel nacional.

La eclosión del consumo tras la pandemia y la recuperación intensa de la actividad turística estarían detrás de estos buenos datos con un efecto arrastre en el conjunto de los sectores productivos. En este este sentido, cabría destacar en buen comportamiento de empleo entre las actividades de servicios, tanto en el mes como el último año, con un descenso en el número de parados durante el último año de 65.187 personas (-31%) y en el mes de 2.255 personas (-1,5%). Por ramas de actividad se observa como la antesala de la temporada de verano es la que ha permitido que el mayor descenso del paro se produzca en junio entre los desempleados en "Hostelería" con 1.114 desempleados menos y los de "Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas" que descienden en 778 personas. Por el contrario, las ramas de "Educación" y "Actividades artísticas recreativas y de entretenimiento" se producen los mayores aumentos del desempleo, con 234 y 78 parados más, respectivamente.

Para Santiago Sesé, presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, existen en la actualidad dos grandes retos en material laboral: "por un lado, consolidar el empleo generado en el último año, para lo cual habrá que favorecer un entorno socioeconómico capaz de generar actividad económica en un escenario global turbulento marcado por la escasez de suministros y por la inflación; y, por otro lado, será necesario acelerar la formación de desempleados y de trabajadores con el objeto de mejorar su empleabilidad, dar respuesta a las dificultades que están teniendo muchas empresas para cubrir determinados puestos de trabajo y mejorar la competitividad de nuestra economía".

A juicio de Sesé, se trata de buenos resultados en materia de empleo que necesitamos consolidar durante los próximos meses en los que la coyuntura económica no va a ser tan favorable por la presión y la pérdida de poder adquisitivo que la inflación está generando tanto entre las familias canarias como entre los miles de turistas que nos visitan. "No podemos retroceder en el camino andado durante el último año en materia de recuperación del empleo", añade el presidente cameral.

Con esta inflación, "si no somos capaces, al menos, de mantener el empleo podemos darle la vuelta en muy poco tiempo a la coyuntura económica actual con consecuencias preocupantes en el ámbito social", afirma Sesé. Por eso, y sabiendo que el escenario económico se muestra cada vez más complicado, no dependiendo su evolución, en gran medida, de aspectos que podamos controlar, "es importante que se acuerde un pacto de rentas entre los agentes económicos y sociales que reparta el esfuerzo que todos debemos de hacer para intentar salvar la adversidad con el menor impacto económico y social posible", concluye Sesé.

Todos los sectores reducen su número de desempleados en el mes junio

Estudiando los datos del mes de junio desglosados por sectores, observamos cómo todas las áreas de actividad han sido capaces de reducir sus niveles de desempleo. Así, la mayor caída mensual se produjo en "Agricultura y Pesca" (-4,2%), seguida de Construcción (-3,1%), Industria (-3%), el colectivo "Sin Empleo anterior" (-1,7%) y, finalmente, el sector Servicios (-1,5%) que ya había comenzado a reducir su cifra de parados en los meses anteriores.

Si comparamos estos datos con junio de 2021 se mantiene la tónica de descenso en todos los sectores, siendo líder el colectivo "Sin empleo anterior" (-36,2%), seguido de "Servicios" y "Agricultura y Pesca" (-31% en ambos casos), Construcción (-25,8%) y cerrando este listado el sector industrial (-23,3%).