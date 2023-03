El 41% de los trabajadores canarios cree que se siguen prefiriendo a hombres para puestos directivos

Canarias/ Lograr reducir la desigualdad entre hombres y mujeres es uno de los principales retos a los que se enfrentan las empresas en los próximos años y será, una vez más, uno de los temas a tratar durante el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y es que, a pesar de que cada vez las compañías son más conscientes de la situación y tratan de buscar soluciones, parece que todavía no ha habido un cambio real en este sentido, sobre todo en los puestos más altos.



En concreto, el 41% de los canarios sostiene que las empresas siguen prefiriendo a los hombres para puestos directivos, tal y como se recoge en el último Informe Tendencias en Beneficios para Empleados y Empleadas 2023 elaborado por Cobee, la primera plataforma digital europea de gestión de planes de beneficios de empleados de manera flexible y totalmente automatizada. De igual forma, si hablamos de igualdad, el 55% de los trabajadores de Canarias aseguran que no existe una situación de paridad entre el número de hombres y mujeres en puestos directivos.

"Esto va intrínsecamente relacionado con el conocido como 'techo de cristal', que hace referencia a esa barrera invisible que dificulta que las mujeres, a pesar de tener la misma capacidad y aptitud que sus compañeros hombres, accedan a puestos de mayor rango en las compañías", asegura Borja Aranguren CEO y co-founder de Cobee.

Bajo este contexto, cada vez más empresas están poniendo en marcha planes para conseguir la paridad y diversidad de sus plantillas, sin embargo, parece que todavía hay mucho por hacer en este sentido. Tal es así que el 62% de las plantillas afirman que no tienen o no saben si existe un plan de igualdad y diversidad, mientras que el 38% de los equipos considera que sí existe.

En cuanto a los aspectos que son más importantes para los empleados al margen de la remuneración económica, ambos sexos demuestran tener las mismas necesidades e intereses. Así, el 26% de las plantillas prefieren contar con un buen ambiente laboral y cultura de empresa, seguido de tener más flexibilidad y facilidades para la conciliación (26%), y un plan de desarrollo profesional y crecimiento dentro de la empresa (9%) y contar con la semana laboral de 4 días (12%). Sin embargo, destaca que mientras las mujeres se interesan mucho más por la conciliación, los hombres valoran mucho más el sueldo que otras cuestiones.

"Poder compaginar la vida personal y familiar con la profesional se ha vuelto todo un reto. Hasta ahora, el gran peso de la responsabilidad en el hogar y cuidado de la familia ha recaído por completo en la mujer, un hecho que, a pesar de que cada vez haya un mayor nivel de corresponsabilidad entre ambos, demuestra que todavía queda un largo camino por recorrer. Conseguir que se produzca este cambio también es una tarea pendiente por parte de las compañías, que deben ofrecer las mismas facilidades a ambos sexos", sentencia Aranguren.

