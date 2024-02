Las buenas expectativas económicas posiciona la confianza de los empresarios canarios por encima de la media nacional

Según Santiago Sesé el "el cierre del año estuvo muy por encima de lo esperado y por eso el tejido empresarial responde de esta manera tan positiva". De hecho el 34.1% afirmó haber mejorado su actividad respecto al trimestre anterior y el 58.7% aseguró que la estabilidad define las expectativas para este inicio de año.

Más allá de esta estabilidad, la directora de la Cámara de Comercio, Lola Pérez, apuntó que este "optimismo" también se mantiene en el indicador de expectativas. "Nuestros empresarios siguen confiando en el crecimiento de los negocios, de hecho el 22.7% espera mejorar sus resultados en los próximos tres meses respecto al último trimestre de 2023, frente al 18.6% que considera que esto no se reducirán. Esto supone un saldo de expectativas de 4 puntos, que si bien se mantiene en la senda de la desaceleración, iniciada en julio del pasado año cuando se alcanzaron los 11 puntos, las expectativas empresariales son las mejores desde 2018", afirmó.

De este informe también se desprende que uno de los principales factores limitantes del crecimiento empresarial es la falta de mano de obra. Hasta un 43,6% de las empresas consultadas han señalado que este es uno de los principales problemas a la hora de escalar su modelo de negocio. "Este factor lleva creciendo de forma preocupante en los últimos años, me atrevería a decir que es el gran reto al que se enfrentan las empresas canarias", añadió la directora de la Cámara de Comercio.

En este sentido, desde la Cámara de Comercio se aboga por la cualificación profesional de la mano de obra apostando por la formación y capacitación del personal. "Esta es una de las principales quejas de los empresarios - señaló el presidente de la Cámara de Comercio - siendo necesario una reestructuración de la demanda y la oferta para ajustar los perfiles a las exigencias actuales del mercado laboral". Además, el presidente cameral añadió que "ante la falta de mano de obra canaria es normal que venga gente de fuera a cubrir esas vacantes, si no fuera así no podríamos ofrecer determinados servicios", añadió.

Para Santiago Sesé este optimismo y la continuidad de los buenos resultados económicos del tejido empresarial dependen directamente de "la salud del turismo en los próximos meses", que volverá a ser determinante. "Este año estará marcado por una fuerte desaceleración económica en todo el territorio nacional. A nivel regional el grado de desaceleración dependerá de la salud de nuestro principal motor económico, por eso es tan necesario implementar actuaciones que dinamicen nuestro tejido empresarial más allá de este sector", añadió.

El ICE, que refleja las conclusiones de un sondeo de opinión entre una muestra representativa de establecimientos de las islas, es realizado por la Cámara de Comercio de Tenerife, en colaboración con el Instituto Canario de Estadística de Canarias, con la finalidad de tomar el pulso económico al tejido empresarial de Canarias. La muestra se realiza con un sondeo en el que participan más de 800 empresas del Archipiélago.

ICE por islas en el primer trimestre de 2024

Según arroja este último sondeo, las empresas de la isla de La Gomera son las que mayor nivel de confianza muestran con una variación del 9,9%, seguidas a distancia de las empresas de la isla de La Palma con un crecimiento del 4,6% y las de Lanzarote y Tenerife con una variación del 1,7% en ambos casos. Gran Canaria también mejora levemente su nivel de confianza empresarial (0,4%), pero por debajo del crecimiento medio registrado para el conjunto de Canarias.

Las dos únicas islas que experimentan un retroceso en su nivel de confianza empresarial en la encuesta de enero son Fuerteventura, con una variación del -1,8%, y la isla de El Hierro con una caída superior a los dos dígitos que se sitúa en el -10,9%.

Crecimiento por sectores

Todos los sectores, salvo el de 'Transporte y hostelería' con un 56%, superan el 60% de respuestas que apuntan estabilidad en sus negocios durante los tres primeros meses de 2024. A la misma vez, esta actividad económica sigue siendo la más optimista respecto a las perspectivas de futuro, ya que el 42% de las empresas tienen buenas perspectivas en este inicio de año. La industria lidera la recuperación de la confianza en la encuesta de enero, mientras que el comercio experimentó un retroceso tras los buenos datos de la campaña de Navidad y el Black Friday.

Un 64% de las industrias confían en mantener o aumentar su actividad; el 63% de las entidades que operan en el sector de la construcción tienen expectativas de estabilidad, mientras que este indicador se sitúa en el 64% en el sector comercial y en el 60% en las organizaciones catalogadas dentro de 'Otros servicios'.