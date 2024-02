Las ayudas al transporte de mercancías entre Canarias y la UE crecen hasta los 89 millones

La jornada fue inaugurada por el presidente de la Comisión de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio, Arturo Escuder, quien estuvo acompañado por el director insular de Acción Exterior del Cabildo de Tenerife, Pedro González, administración que cofinancia la acción formativa, la directora territorial del Ministerio de Comercio en Santa Cruz de Tenerife, Cristina García, y el delegado del Gobierno de España en Canarias, Anselmo Pestana, de quien depende la funcionaria que impartió la ponencia principal.

Pestana resaltó en su intervención, que el Ejecutivo central ha aprobado el reembolso de 89 millones de euros para las ayudas correspondientes al año 2023. Indicó que esta cantidad es superior al importe reservado en los Presupuestos Generales del Estado, pero el Gobierno de la Nación se ha comprometido a abonar todas las solicitudes aprobadas que se reciban con independencia de que se supere el importe previsto inicialmente. También indicó que, en los últimos cinco años, se ha pasado de la concesión de 69,1 millones de euros a los 89 millones, lo que supone un incremento del 28%. Por tanto, animó a los asistentes a que aprovechen estas ayudas. Al mismo tiempo, reconoció que se está trabajando para reducir los tiempos de tramitación y se mostró confiado en que se pueda aprobar un anticipo del 50% de las solicitudes presentadas que reúnan determinadas condiciones.

Por su parte, Escuder animó a los asistentes a conocer el correcto funcionamiento de esta ayuda. El dirigente empresarial explicó que "no se trata de un regalo, sino de una compensación por nuestra lejanía al continente europeo, que nos coloca en igualdad de condiciones que el resto de las empresas españolas para que podamos abarcar nuestros mercados tradicionales como son la Península y el resto de Europa. Máxime en un entorno tan inestable, donde el precio de los fletes sufre variaciones significativas". "Si queremos asegurarnos una base sólida de empresas canarias que vendan al resto del mundo es necesario reducir el trayecto que nos separa con la Península, ya que no debemos de olvidar que el 55 % de nuestras exportaciones van dirigidas a la Unión Europea", añadió.

Asimismo, el director insular de Acción Exterior resaltó la necesidad de que el empresario canario conozca todas las herramientas que tiene a su alcance "para ser más competitivo, ya que vivimos en un mundo globalizado". Al mismo tiempo, destacó su compromiso por acercar este tipo de acciones a todas las empresas de la Isla. La directora territorial de Comercio y delegada de ICEX animó a las empresas asistentes a aprovechar la amplia red de oficinas económicas y comerciales con que cuenta España en todo el mundo, así como las ayudas que proporciona el Ministerio de Comercio a través de la empresa pública ICEX, España Exportación e Inversiones.

Más competitivos

La funcionaria responsable de verificaciones administrativas, Rosa María Toledo, detalló a los asistentes la normativa que afecta a esta subvención, las consideraciones que deben cumplir determinados productos, los plazos y la documentación que deben aportar. Completó su intervención comentando los porcentajes subvencionables, los costes tipo y la unidad de medida.

Estas ayudas se remontan al año 1982 y en varias ocasiones, el Gobierno central ha ido mejorándolas. Entre las últimas mejoras se encuentra el incremento del porcentaje de la ayuda hasta alcanzar el 100% de los costes tipos, la calificación de que estas ayudas tienen un crédito en los Presupuestos Generales del Estado ampliables, lo que permite que se pueda superar la cantidad consignada inicialmente si la demanda es mayor. La última novedad será el posible abono adelantado, en el que está trabajando el Ejecutivo nacional.

Como explicó la funcionaria, la ayuda tiene por objetivo compensar el transporte de mercancías que viajen en avión o en barco desde Canarias al resto de la Unión Europea o a la inversa. También se puede emplear en los traslados de la carga dentro del Archipiélago. Hay tres tipos de cargas que pueden obtener la subvención: productos originarios o transformados en Canarias, materias primas o productos intermedios de los productos indicados anteriormente (siempre que no se elaboren en las Islas) y petróleo o sus derivados originarios o transformados en Canarias, aunque este tipo de productos reciben una ayuda del 10% de sus costes de flete. En todo caso, advirtió a los empresarios que hay un listado con las partidas arancelarias, donde se indica los productos que pueden ser subvencionables o no. Como ejemplo, se mostró que uno de los productos no subvencionables son los alimentos para animales de compañía. Igualmente, advirtió de determinadas correcciones que se deben hacer en las solicitudes en determinados casos, como es el caso de los envíos de plátanos. En todo caso, recomendó que en caso de duda se consulte directamente con el Área funcional de Fomento de la Delegación del Gobierno.

Por otra parte, el Real Decreto 4717 indica que: "La mercancía indicada gozará de una compensación de hasta el 100% de los costes regulados, Esta compensación estará limitada al coste tipo calculado para el tráfico entre Canarias y Cádiz, en el caso del tráfico marítimo, y, Canarias Madrid, en el aéreo". También explicaron los diferentes conceptos que son subvencionables, entre los que se incluye: el flete y los gastos conexos, los costes de manipulación de la mercancía en los puertos y aeropuertos, las tasas portuarias y aeroportuarias, los costes de los controles de seguridad y protección y el recargo de combustible cuando así se aplique.

La presentación de la ayuda se hará a través de la sede electrónica de la Administración estatal sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/Atlantis. Los interesados deberán inscribirse con carácter previo. A continuación, podrán presentar sus solicitudes en los quince días hábiles siguientes a la finalización de cada trimestre indicando los transportes realizados en esos tres meses.