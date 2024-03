La economía de Tenerife supera en 2023 sus mejores previsiones de actividad y empleo

Tenerife/ El Cabildo de Tenerife y la Cámara de Comercio provincial presentan el Boletín Insular de Tenerife relativo al cuarto trimestre de 2023.

La economía de Tenerife mostró una gran fortaleza durante 2023, arrojando saldos positivos en casi todos los indicadores de actividad y empleo que, en muchos casos, se situaron en cifras históricas como fueron los relativos a la entrada de turistas en el año o al número de ocupados. Los resultados alcanzados superaron las mejores previsiones que se tenían para este año, gracias a los buenos registros turísticos y sus efectos de arrastre en el conjunto de los sectores productivos y en el empleo, según se puso de manifiesto este 21 de marzo, en el Salón Noble del Cabildo de Tenerife durante la presentación del Boletín de Coyuntura Insular de Tenerife correspondiente al cuarto trimestre de 2023.



El vicepresidente y consejero de Turismo, Lope Afonso, manifiesta que "Tenerife es una isla que se encuentra en forma en cuanto a crecimiento económico se refiere, que lidera este crecimiento en el Archipiélago, pero que a su vez está sometida a debilidades y amenazas. Tenemos que centrarnos en mejorar las debilidades y huir de los triunfalismos. Este liderazgo que se genera a través del incremento de la actividad turística debe ser responsable. No podemos planificar y gestionar el destino turístico Tenerife sin contar con el residente. Debemos abordar la gestión económica en la isla con una visión integral, pero reconociendo que tenemos un sector turístico que actúa de tractor del que depende también la evolución y marcha de los demás. Hacer Tenerife mejor isla es estimularla para que no crezca más, sino que lo haga mejor".

El presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Santiago Sesé, señala que "quiero poner en valor la capacidad que han tenido las empresas tinerfeñas a la hora de poder recuperar, activarse y generar un crecimjento mayor de lo esperado. Quien hace de motor de la economía isleña es el turismo. El balance es positivo y, ahora 2024 debe ser un año de consolidación, generando mejor empleo. Hay que contar con mano de obra cualificada y aumentar rendimiento a través de la productividad. Además, Tenerife necesita una fuerte inversión en infraestructuras y ser más competitivo". Sesé añade que "Tenerife crece a 10.000 personas por año, eso son 100.000 personas en diez años, y eso nos lleva a una tensión en los servicios públicos, empleo, recursos naturales y territorio".

El consejero de Industria, Comercio, Sector Primario y Bienestar Animal, Manuel Fernández, asegura que "con estos datos Tenerife está de enhorabuena. Una vez más la isla demuestra su liderazgo a nivel económico en lo que son los sectores productivos que al final son los que generan riqueza y empleo a nuestra gente. Cada vez es mayor la confianza empresarial en crear actividad económica y empleo, y de ahí su apuesta por contratar a trabajadores que necesitan para desarrollar su actividad productiva".

La directora general de la entidad cameral, Lola Pérez, destaca que en 2023 entraron 6.572.823 de turistas, 621.367 más que en 2022 (10,4%) y la mayor cifra alcanzada hasta el momento en la Isla. De estos, 5.678.405 fueron turistas extranjeros, lo que supone un incremento anual del 11% y 562.156 turistas respecto a 2022 y 894.417 fueron turistas nacionales, 59.211 más que en el año anterior (7,1%). Los datos de demanda manifiestan una buena evolución del consumo, alimentado una vez más por el buen comportamiento del empleo y los buenos registros del gasto turístico. Los indicadores de inversión también fueron favorables como se aprecia, entre otros, en las matriculaciones de vehículos industriales cuyo crecimiento anual fue del 30,6%, por encima de incremento medio regional.

Por otra parte, Lola Pérez destaca que el número de empresas comerciales inscritas en la Seguridad Social crece en el trimestre (0,6%), pero se sitúa un 1,1% por debajo de las existentes a finales de 2022. El consumo se comportó de manera favorable durante los últimos meses del año, no solo por el factor estacional propio de esta época, sino por la recuperación del empleo y del turismo en la isla a lo largo de todo el año 2023. Así lo ponen de manifiesto algunos de los indicadores como el de matriculación de turismos que con un total de 6.497 matriculaciones en el trimestre experimentó un crecimiento trimestral del 10,9% y uno interanual del 17,7%. Durante todo el año 2023 se matricularon 24.878 turismos, 4.402 más que en 2022 (21,5%).

Un año más, la estacionalidad del sector primario incidió en que este redujese su actividad durante el cuarto trimestre. Diciembre finalizó con un total de 992 empresas inscritas en la Seguridad Social, una cifra que supone un retroceso tanto respecto al trimestre anterior con 14 empresas menos (-1,4%), como respecto a las cifras de hace un año con también 14 empresas menos que a finales de 2022 (-1,4%). Un comportamiento que no se diferencia del que experimentó el sector para el conjunto de Canarias en el que el número de empresas se vio reducido a tasas del -0,6% en el trimestre y del -0,3% en el año.

Mientras, diciembre cerró con más empleo y menos paro registrado en el sector industrial de la Isla que hace un año. El número de empresas industriales inscritas en la Seguridad Social se mantuvo prácticamente estable respecto a las que existían en el mes de septiembre experimentando tan solo un leve incremento del 0,2% que supone 3 empresas más hasta situar la cifra al finalizar el año en las 1.324 industrias en la isla. Un total de empresas que aumenta un 1,3% y 17 empresas respecto a las existentes a finales de 2022. Variaciones moderadas pero que contrastan con las registradas por el sector en el conjunto del Archipiélago, que experimenta un retroceso trimestral en el número de empresas del -1% y del -0,6% en tasa de variación anual.

En cuanto al sector de la construcción, durante 2023 creció el empleo registrado con 1.427 trabajadores más que en 2022. El número de empresas inscritas a la seguridad social en la isla de Tenerife experimentó un leve descenso en el trimestre del -0,6% con 16 negocios menos que a finales de septiembre, comportamiento similar al registrado en el ámbito regional que, para el mismo periodo, experimenta un retroceso del -0,5% con 31 negocios menos.

En el sector servicios, 2023 finalizó con 357.371 empleos registrados en el sector servicios de la isla, 14.434 más que hace un año. Ha continuado recuperando la actividad perdida durante la crisis sanitaria, aunque sin llegar a alcanzar aún las cifras prepandemia. Durante el cuarto trimestre el número de empresas inscritas en la Seguridad Social con algún trabajador a su cargo aumentó un 0,7%, con 159 empresas más y en su comparativa con las cifras de un año antes se observa también un crecimiento del 0,7% que supone cerrar el año con 153 empresas más. De este modo el año finaliza con 22.783 empresas, una cifra que no ha parado de crecer en los tres últimos años pero que aún está a 399 empresas de la cifra que se registraba a finales del año 2019 (23.182).

Asimismo, en hostelería y servicios Tenerife recibió el año pasado 6.572.823 turistas, 621.367 más que en 2022 (10,4%) y la mayor cifra alcanzada hasta el momento en la Isla. En el cuarto trimestre del año la isla recibió 1.622.391 turistas extranjeros, el 40% del total de Canarias y un 28,2% más que durante el trimestre estival. Respecto al mismo periodo de 2022 supuso un incremento del 8,7% (129.339 turistas más), subida igual a la registrada en el total de Canarias. En el año 2023 se registra un volumen de 5.678.405 turistas extranjeros entrados en Tenerife, que supone un incremento del 11% y 562.156 turistas respecto a 2022.

En transporte, el empleo mostró comportamientos positivos en el trimestre y también respecto al año pasado. Durante el último trimestre del año se invierte la tendencia que se venía registrando desde mediados de 2021 y desciende el número de empresas inscritas en la Seguridad Social, registrando una variación del -0,9% y 16 empresas menos que en septiembre. La tasa de variación anual sí se mantiene en positivo, aunque pierde intensidad y arroja un incremento del 1,8% que supone 30 empresas más que a finales de 2022, hasta un total de 1.725 empresas en el sector.

