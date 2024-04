La Cámara de Comercio advierte que la turismofobia puede tener "graves" consecuencias para la economía y el empleo de las islas

Santa Cruz de Tenerife/ La Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tenerife rechaza la campaña de turismofobia, "orquestada" por grupos minoritarios, que tuvo lugar hace unos días sorprendiendo a los turistas que llegaban al aeropuerto Reina Sofía, en el sur de Tenerife. Una acción aislada, pero cuya repercusión en el sector puede tener graves consecuencias.

Para Santiago Sesé, presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, es una "auténtica temeridad" que se produzcan hechos de tal magnitud. "El problema de este tipo de acciones es que no se quedan aquí, traspasan fronteras y calan en los países de origen. Esta idea de rechazo, del no al turista pone en riesgo nuestra economía y traslada una visión de la sociedad canaria que no se ajusta a la realidad", señala el máximo responsable de la institución.