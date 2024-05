El turismo da alas a la economía canaria que apunta a un crecimiento del 2,3% para este año

Esta es la principal conclusión que se extrae del Boletín de Coyuntura Económica regional correspondiente al primer trimestre, patrocinado por CaixaBank y presentado en rueda de prensa este lunes por el presidente de la institución cameral, Santiago Sesé, junto a la directora general, Lola Pérez, y el director territorial de CaixaBank en Canarias, Manuel Afonso.

Para el presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tenerife, Santiago Sesé, se trata de unos datos "positivos" que apuntalan al sector como principal motor económico y refuerzan su papel tractor sobre el resto de los subsectores. "Durante el primer trimestre del año la entrada de turistas extranjeros rondó los cuatro millones y medio, lo que supone un crecimiento interanual en el trimestre del 16,3%, y los nacionales llegaron a los 420.287, es decir, un 3,2% más en el mismo periodo en 2023. Cifras que influyen directamente en el volumen de negocio del resto de sectores de la economía canaria", ha afirmado.

En esta previsión de crecimiento económico también influye la moderación de la inflación que marca una tendencia a la desaceleración de los precios en los próximos meses. Factor crucial para mejorar el poder adquisitivo de las familias, lo que repercute directamente en el consumo, además de reducir la presión sobre los costes de las empresas.

El crecimiento del PIB de la economía canaria viene apoyado por el aumento del consumo, tanto de residentes como de foráneos. "El consumo es un factor clave. Se modera la inflación, más dinero en el bolsillo de los ciudadanos, mayor capacidad de gastar y consumir y de eso se benefician nuestras PYMES. Además, llegan más visitantes que se incorporan a esta rueda de consumo y gasto y esto impulsa nuestro crecimiento", ha añadido el presidente cameral.

Sin embargo, este crecimiento no está acompañado del aumento de la inversión empresarial, ya que la incertidumbre administrativa genera cierto retroceso y desconfianza por parte de los inversores. "Es imprescindible - ha señalado Santiago Sesé - agilizar las cuestiones administrativas para evitar la pérdida de oportunidades que pueden ser claves para dar un espaldarazo a nuestra economía. Esto lo

vemos reflejado en el escaso crecimiento del número de empresas afiliadas a la Seguridad Social, que en marzo fue de 61.019 empresas inscritas con trabajadores a su cargo, tan sólo 204 más que las existentes un año antes y aún 928 por debajo de las que existían a finales de 2019".

Asimismo, dentro de la dinámica y análisis, desde la Cámara de Comercio se apunta a la necesidad de abordar los grandes retos a los que se enfrenta Canarias de cara a no perder competitividad y oportunidades de crecimiento y desarrollo económico. "Estamos en un momento crucial que requiere de planificación a largo plazo para dar solución a retos como la emergencia hídrica, la energética e incluso activar esas obras que han quedado paradas durante muchos años como las del aeropuerto sur de Tenerife o las carreteras y que nos restan competitividad", ha añadido el presidente.

Además, Santiago Sesé ha subrayado el "gran acierto" que supone la regulación del alquiler vacacional de cara a garantizar el acceso de los ciudadanos a la vivienda, al tiempo que se protege la excelencia de la oferta alojativa. "Era necesario y urgente abordar esta cuestión, por un lado, porque no se puede permitir que se promocionen alojamientos que solo sirven para restar calidad al destino. Y, por otro lado, porque se ha generado una tensión en el acceso a la vivienda por parte de los ciudadanos", ha puntualizado.

Además, desde la Cámara de Comercio preocupan los costes de conectividad, tanto por aire como por mar, pues su aumento por la aplicación de los derechos de emisiones de CO2 a la atmósfera, especialmente en el caso de transporte marítimo, para el que aún no se ha conseguido un periodo transitorio por ser región ultraperiférica, supone una pérdida de competitividad.

En el ámbito laboral la mayor dificultad es conseguir trabajadores cualificados para cubrir determinados perfiles y puestos de trabajo. Una situación que limita el crecimiento del tejido empresarial. Por último, la institución apunta a la gestión de los fondos Next Generation como "fundamentales" para transformar el modelo económico del Archipiélago apostando por la digitalización o la sostenibilidad, además de propiciar la cohesión territorial.

Durante la presentación, el director territorial de CaixaBank en Canarias también ha destacado el dinamismo de la actividad económica, "que está siendo mayor de lo esperado si tenemos en cuenta el contexto en el que se produce. Sigue habiendo incertidumbre por las tensiones geopolíticas, el ciclo inflacionista va a menos pero todavía no ha terminado y los tipos de interés están en máximos de hace más de 10 años. Pero, frente a ello, los indicadores de crecimiento de la economía canaria son los que mejor están yendo de toda España y todo apunta a que 2024 va a ser un muy buen año".

Manuel Afonso también ha incidido en el buen ritmo de la actividad crediticia, tanto en el crédito hipotecario, que ha crecido un 24% con respecto al primer trimestre del pasado año, como en el crédito al consumo, que experimentó en el primer trimestre un aumento del 15%, así como la financiación a empresas, donde la entidad ha experimentado un repunte del 28% interanual en nueva producción. Además, es destacable que la ratio de morosidad se mantiene prácticamente estable con una tasa del 2,8%.

El empleo arranca con fuerza en este inicio de año

El año 2024 arranca con fuerza en materia laboral en Canarias al crecer el número de ocupados durante el primer trimestre del año en 9.800 personas, a la vez que el número de parados se redujo en 14.500 personas. Unos buenos datos que dan como resultado un descenso de la población activa en 4.700 personas, reduciendo la presión sobre la oferta de empleo y sobre la tasa de paro que retrocede un 1,2% en el trimestre hasta situarse en el 14,88%. Así, Canarias registra la mayor bajada del número de parados de todo el país en este primer trimestre de año. De este modo, el Archipiélago inicia el año con 996.200 ocupados y 174.200 parados, 46.800 ocupados más y 27.900 parados menos que los registrados un año antes, acumulando un total de activos de 1.170.400 personas

Los 165.044 parados registrados en las oficinas de empleo de Canarias al finalizar el mes de marzo suponen una caída de 18.347 sobre los de marzo del año 2023 (-10%), mientras que los trabajadores afiliados a la Seguridad Social se sitúan en marzo en 906.254 personas, lo que supone un incremento de 33.553 afiliados en el Archipiélago respecto a marzo de 2023, que se cuantifica en una tasa anual del 3,8%.

Canarias registra 3 años ininterrumpidos de crecimiento económico: análisis por sectores

La economía canaria continuó mostrando un importante dinamismo en el arranque de 2024 con un avance intertrimestral del 1,7%, un punto por encima de la media nacional (0,7%). En términos anuales el avance fue del 2,9% en su comparativa con el primer trimestre del año 2023, superando

La demanda externa, las exportaciones experimentan un aumento interanual del 1,3% en los meses de enero a marzo, mientras que las importaciones descendieron un 6,2% en el mismo período. En cuanto al sector turístico, arranca el año con un nuevo incremento de visitantes, 4.272.290 en el primer trimestre, un 14,3% más respecto al mismo período del año anterior.

Desde el lado de la oferta se observa como en el transcurso de los primeros tres meses del año las actividades que registraron un mayor avance de su PIB fueron los servicios con una variación intertrimestral del 2,6%, seguido de la construcción con un 0,8% y la agricultura con un leve 0,4%. Por el contrario, el sector industrial experimentó un retroceso del 1,9% en su comparativa con el cuarto trimestre del año 2023. En términos anuales todos los sectores experimentan avances en su PIB empezando en intensidad por la construcción (3,5%), seguido de servicios (3,2%), industria (2,9%) y, finalmente, el aumento menos acusado en agricultura (0,4%).

El Índice de Producción industrial muestra un avance del 2,3% en su media trimestral respecto al primer trimestre de 2023, mientras que a nivel nacional se registró un descenso del 1,5% de la producción. El incremento trimestral tiene su origen, principalmente, en la subida de la producción de bienes de consumo duradero (14%), seguida de la de bienes intermedios (5,7%), energía (4,5%) y la de bienes de consumo no duradero (1,6%). Por el contrario, los bienes de equipo presentan una tasa de variación negativa del -4,9%. El comportamiento del empleo también se ha visto incrementado en el último año con un crecimiento de la afiliación de 1.388 personas y un retroceso del número de parados registrados de 746.

El sector de la construcción es el que mayor avance registra en su PIB respecto a las cifras de hace un año, además de ser el segundo, tras los servicios, con mayor crecimiento en términos trimestrales. Una mayor actividad que también se aprecia en la evolución de la confianza empresarial, donde ocupa la primera posición con un crecimiento del 3,3% en la encuesta de abril, tres puntos por encima del avance medio del conjunto de sectores productivos. En términos laborales también han sido favorables las cifras con un crecimiento anual de 1.216 afiliados y un descenso de 1.627 parados respecto a las cifras registradas al cierre del primer trimestre de 2023.

De cara al futuro y centrándonos solo en la obra pública se espera una moderación de la actividad puesto que los presupuestos de los contratos de obra de las distintas Administraciones Públicas licitados en el primer trimestre bajan un 39% respecto al trimestre anterior y la tasa de variación anual registra una caída del 29,5%. Unas previsiones de menor actividad desde el sector público que también se están viendo muy limitadas desde el sector privado por los retrasos y requerimientos administrativos, además de la inseguridad jurídica para acometer cualquier proyecto de inversión.

El sector servicios en su conjunto experimentó un aumento anual en el promedio trimestral de su cifra de negocios (3,4%), muy superior al incremento nacional (0,5%). El personal ocupado por el mismo alcanzó en Canarias una variación anual positiva en el primer trimestre del 3,1%, superior también a la media nacional (2,1%).