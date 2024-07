Cecapyme califica de grave error el reducir la jornada laboral sin el consenso de los empresarios

La Confederación Canaria de la Pequeña y Mediana Empresa (Cecapyme) califica de "grave error" que el Gobierno de España pretenda reducir la jornada laboral sin el consenso de los empresarios, ya que es una manera de proceder impropia para un Estado democrático. La patronal de la pequeña y mediana empresa cree que se ha avanzado mucho en el diálogo social a través de los convenios sectoriales y que cualquier medida debe ser cuidadosamente medida y consensuada, por el bien general, por lo que no parece razonable que se adopte una actitud de negociación en la que la mesa de diálogo esté condicionada a que o se acepta lo que propone el Gobierno o al final del camino te lo impongo.

Cecapyme entiende que con la reducción laboral a 37 horas y media, con la intención de aplicarla de inmediato, no se está analizando con rigor el efecto que producirá en determinadas empresas. Hay actividades de servicios de 24 horas que tienen ajustadas sus plantillas a turnos de 8 horas y hay pequeños negocios comerciales que no podrán amortiguar la reducción contratando a más personal, que además no vería atractivo trabajar horas de ajuste para completar el horario de atención del comercio, por lo que directamente obligarán a cerrar más horas la atención al público, haciendo que ese negocio sea menos competitivo frente a un mercado cada vez más endurecido.

La patronal de la pequeña y mediana empresa opina que el Gobierno de España, y más concretamente la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha perdido la perspectiva ante la afectación que una medida de esta naturaleza tiene en el ámbito laboral y económico, por lo que es muy importante que se recupere la negociación en las mesas de consenso entre Gobierno, empresarios y sindicatos, sin que las cartas estén marcadas de antemano.