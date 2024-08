"El IPC se contiene"

Santa Cruz de Tenerife/ Los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) correspondientes al séptimo mes de 2024 han sido publicados hoy, 13 de agosto. En el adelanto publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), a finales del mes pasado, el índice general nacional se situaba en el 2,8%, estimación que se ha cumplido. Hoy además se publicaron las medias regionales: en el caso de Canarias, el IPC de julio se situó en el 2,9%, disminuyendo así, en 0,2 p.p. respecto a la registrada en el mes de junio. El conjunto del país también ha reducido su tasa general, aunque en mayor medida, en seis décimas.



Así pues, se reduce al 2,8% la tasa de inflación subyacente, la cual no tiene en cuenta ni el precio de los productos energéticos ni de los alimentos no elaborados, del mismo modo, Canarias reduce su tasa subyacente, en 0,1 p.p., situándose en el 2,6%.

El grupo que más destacó por su influencia en el descenso de la tasa anual fue el grupo de vivienda, debido a la bajada de los precios de la electricidad, mayor que en el mes de julio del año pasado. Ocurre lo mismo con el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas, principalmente, por el descenso en el precio de los aceites, grasas y frutas, frente a la subida en el mismo mes del año pasado. También, destaca el grupo de ocio y cultura, debido a que, la subida de los precios de los paquetes turísticos, fueron menores a las experimentadas en julio de 2023.

La inflación general se reduce junto a la de los alimentos que baja hasta el 3,1%, su dato más bajo desde octubre de 2021. Por otra parte, el descenso de julio sitúa la inflación en su nivel más bajo desde el pasado mes de febrero, cuando el IPC se situó también en el 2,8%. Asimismo, la reducción del IVA aplicada desde el 1 de julio, ha ayudado a reducir en el último mes, en un 5,5% el precio del aceite de oliva, el cual se había llegado a triplicar en el último año. No obstante, como mencionamos en nuestro informe de coyuntura del primer semestre del año, la inflación continúa en la senda expansiva, aunque a tasas decrecientes, por lo que, estos datos no anticipan el fin del ciclo alcista. Además, la inflación ha afectado negativamente a la economía y a sus ciudadanos, repercutiendo en mayores costes para las empresas y disminuyendo el consumo.