Canarias afronta el reto de la productividad con un frente común liderado por instituciones y empresas

Canarias/ El foro 'Productividad, un desafío inaplazable', que se celebró ayer en Presidencia del Gobierno, culminó con un mensaje de unidad y colaboración, destacando la necesidad de sentar las bases de una nueva estrategia para el fomento de la productividad en el archipiélago y el conjunto del país.

La productividad en Canarias es un reto urgente que requiere de un esfuerzo coordinado entre instituciones y empresas. Esta es una de las principales conclusiones extraídas del primer foro 'Productividad, un desafío inaplazable', que se celebró ayer por la tarde en la sede de la Presidencia del Gobierno, con gran éxito de convocatoria.



El evento reunió a destacados expertos nacionales y líderes económicos para abordar uno de los grandes retos que enfrenta Canarias y el conjunto de España. El acto contó con la presencia del vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez.

La inauguración corrió a cargo de Pedro Alfonso Martín, presidente de la CEOE Tenerife, quien destacó que "la productividad está en el centro del debate económico nacional y autonómico. España y Canarias registran brechas significativas frente Europa, lo que pone de manifiesto la necesidad de un cambio de paradigma y una transformación estructural".

En este sentido, recalcó que "no se trata solo de crecer, sino de hacerlo mejor y, si me permiten la frase: 'Más mercado y menos intervencionismo'. La experiencia nos dice que la productividad y la ideología son agua y aceite, por lo que debemos aterrizar el debate teórico a la realidad práctica, promoviendo foros como el de hoy y estableciendo un marco claro de colaboración por el interés general"

A continuación, intervino Juan F. Jimeno, presidente del Consejo Nacional de Productividad (CNP), quien comenzó con una definición del concepto protagonista de la jornada: "Productividad es igual a cómo convertimos los recursos que tenemos en resultados. No es solo hacer mejor lo que sabemos, sino también abstenernos de hacer lo que no sabemos". A continuación presentó un análisis sobre los factores e indicadores que impactan en la productividad a nivel nacional, y se detuvo en la composición y funcionamiento del CNP, creado el pasado 30 de julio.

La brecha del capital humano

Por su parte, Rafael Domenech, responsable de análisis económico en BBVA Research, explicó que la productividad es "fundamental para mejorar el bienestar de nuestras sociedades. Cuanto mayor es la productividad mayor es el nivel de consumo y de ocio, y mayor es la capacidad del sector público para disponer de recursos destinados a reducir las desigualdades".

Con respecto a la inversión en I+D, Domenech indicó que "no invertimos al ritmo de los países europeos ni EEUU, una brecha que se explica por el menor tamaño de las empresas españolas". España también presenta una brecha significativa en capital humano: "Necesitamos que la población joven adquiera niveles educativos similares a los de las sociedades más avanzadas, aunque destacamos en términos de ecosistema digital (Inteligencia Artificial), situándonos a medio camino de China y EE UU, y las economías europeas más avanzadas".

La jornada también contó con la participación de Edita Pereira, jefa del servicio de estudios de la CEOE, quien habló sobre la productividad de la empresa, el papel de la negociación colectiva y los indicadores de medición de la productividad. Con respecto a los factores que limitan la productividad destacó "las ausencias por incapacidad temporal, las vacantes (por envejecimiento, falta de formación o dificultad para retener el talento) y el marco regulatorio". Abogó por una mayor colaboración público-privada, la formación continua y el fomento de un marco legal favorable.

Ignacio Gomá, notario y fundador de Hay Derecho, aportó una perspectiva sobre el marco regulatorio, y abordó conceptos como "seguridad jurídica, Estado de Derecho, deterioro institucional y capitalismo clientelar". Asimismo, se refirió a los que él identificó como "los problemas actuales de España: colapso demográfico, estancamiento económico, nuestra endeble posición geoestratégica y los problemas derivados de la evolución de la IA".

Mejorar la renta per cápita

El cierre del foro llegó con el diálogo entre Manuel Domínguez y José Carlos Francisco, presidente del Consejo Económico y Social de Canarias (CES), moderado por Antonio Salazar, responsable de La Gaveta Económica y organizador de la jornada. En este intercambio de ideas, ambos coincidieron en que la productividad debe ser uno de los pilares de las políticas públicas en Canarias.

El vicepresidente Manuel Domínguez, subrayó que "hablar de la productividad ya es un éxito" y recordó que "sin productividad será imposible mejorar la renta per cápita, el poder adquisitivo de los canarios". Destacó el papel de la formación y la educación en la mejora de la productividad y destacó la importancia de "dignificar los oficios en Canarias y casar la oferta con la demanda". También expresó el compromiso de su Consejería por la simplificación administrativa y la reducción de la burocracia.

Por su parte, José Carlos Francisco afirmó que "Canarias está en el vagón de cola de la productividad y debemos ser conscientes de ello y trabajar para solucionarlo". Asimismo, mostró su preocupación por la reducción de la jornada laboral y su impacto en la productividad de las empresas, así como por la sostenibilidad de las pensiones.

El evento culminó con un mensaje de unidad y colaboración, destacando la necesidad de sentar las bases de una nueva estrategia para el fomento de la productividad en el archipiélago. Los ponentes coincidieron en que la productividad no es solo un desafío económico, sino una cuestión de sostenibilidad y de bienestar social, y que, en conjunto, se pueden lograr los cambios necesarios para mejorar la competitividad de Canarias.