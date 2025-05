El mercado automovilístico en Canarias crece un 13,6% en abril, gracias al impacto del calendario de Semana Santa

A nivel nacional, se matricularon 98.384 unidades, lo que representa un 7% más que en abril del año pasado, aunque también con un descenso del 19% respecto a marzo por la misma razón estacional.

Empresas y Rent a Cars impulsan el mercado

Por canales, el Rent a Car (RAC) lideró en términos relativos con 613 matriculaciones, un 17% del total. El canal particular sigue siendo el principal, con 1.781 unidades (48%), seguido del canal de empresas, que aportó 1.280 matriculaciones (35%) y que creció de forma significativa respecto al mes anterior, con más de 400 unidades adicionales. Este aumento refuerza el papel del canal corporativo como dinamizador del mercado.

Comportamiento desigual por islas y señales de alerta entre los particulares

Aunque la mayoría de las islas registraron resultados positivos respecto a abril de 2024, Tenerife y La Palma presentaron una caída conjunta de 100 unidades. Al observar el canal particular, la situación es menos optimista: solo La Gomera y El Hierro mejoraron sus cifras interanuales, mientras que el resto de las islas experimentaron una caída media del 12%. "Estos datos reflejan las dificultades que atraviesan muchas familias canarias, que ven limitada su capacidad de renovar vehículo incluso cuando el contexto general mejora", apuntó Manuel Sánchez.

El vehículo eléctrico se afianza, especialmente entre los particulares

En cuanto al tipo de combustible, la gasolina sigue dominando con el 50% de las matriculaciones. Sin embargo, los vehículos eléctricos 100% alcanzaron las 249 unidades, lo que equivale al 7% del total, y asciende hasta un 19% cuando se analiza solo el canal particular.

Por islas, Gran Canaria lidera con el 50% de las matriculaciones eléctricas, seguida de Tenerife con un 33%. Destacan especialmente los crecimientos en islas como La Palma, Lanzarote y La Gomera, donde el volumen de matriculaciones eléctricas ha crecido un 107% respecto al mismo mes del año anterior.

El mercado empieza a mostrar signos positivos tras el anuncio de la ampliación del Plan MOVES III, a pesar de que, a día de hoy, su publicación oficial sigue pendiente.

El mercado de las dos ruedas mantiene el pulso

Las motocicletas cerraron abril con 1.141 matriculaciones, un crecimiento del 2% interanual y del 5% respecto a marzo. Las islas capitalinas, especialmente Tenerife (575) y Gran Canaria (432), concentran el grueso del mercado. Fuerteventura destacó por su incremento del 28% respecto a abril de 2024. A pesar del crecimiento del 425% en motos eléctricas, estas siguen siendo residuales: apenas 21 unidades (1,84% del total).

Industriales y autobuses cierran con crecimientos sólidos

El mercado de industriales y autobuses también experimentó repuntes: 60 industriales y 57 autobuses fueron matriculados en abril. Gran Canaria concentró el 50% de los primeros, mientras que Tenerife lideró con el 68% de los autobuses.

Conclusión y perspectiva del sector

"El mes de abril confirma una dinámica positiva para el sector, pero también deja claro que el contexto familiar sigue siendo frágil y que el mercado necesita estabilidad en políticas de apoyo, como el MOVES III, para consolidar la electrificación", concluyó Manuel Sánchez.