Canarias/ Lo que en estos días se ha anunciado como Presupuestos Generales del Estado "históricos" para Canarias, van a traducirse en falsas expectativas por la escasa incidencia que lo pactado va a tener para la solución de los principales problemas que aquejan a la mayoría social del Archipiélago, azotada por unas condicionales laborales indignas, altísimo desempleo y pobreza. Intersindical insiste en reclamar medidas legislativas de alcance que liberen a los canarios del alto nivel de postergación social y laboral que sufren.



No resulta creíble que el 75% de subvención al transporte para viajar al territorio español vaya a mejorar las condiciones de vida de un amplio sector de población cuya principal problema es acceder a una renta de subsistencia, al igual que las inversiones en carreteras vayan a mejorar los bajos salarios o los servicios públicos, materias estas de especial relevancia que han sido nuevamente relegadas por los "conseguidores" de Nueva Canarias y de Coalición Canaria en sus negociaciones con el gobierno del Estado.

Atendiendo a algunos de los desgloses de las partidas económicas pactadas, la subvención del transporte, suman 300 millones de euros, al que accederán escaso número de canarios, mientras que el montante destinado a la pobreza en las islas será de 30 miserables millones, mediante un reparto aún sin aclarar. Además, existe el temor que la subvención del 75% al transporte aéreo vaya a tener tras su aplicación un efecto perverso con un efecto llamada y multiplicador de foráneos residenciados en unas islas que ya ha superado su capacidad de carga poblacional.

Lo pactado con Rajoy no cubre ni la deuda histórica del Estado con Canarias en materia sanitaria

En el confuso baile de millones que ha supuesto la negociación con el Estado, se ha obviado que la partida presupuestarían pactada con el PP, está aún muy por debajo de la deuda histórica que el gobierno español tiene contraída con Canarias, y que sólo en materia sanitaria sumarían unos tres mil millones de euros aún por recuperar. Para Intersindical Canaria resulta inaceptable que con esta miserable dádiva en los PGE, los "nacionalistas" den por condonada la elevada deuda acumulada en inversión del Estado con Canarias

Por experiencias anteriores, falta por conocer el grado de cumplimiento que se va a dar a lo pactado. Ninguno de los acuerdos de inversión alcanzados en los PGE ha sido luego en su totalidad cumplidos, dándose ahora el agravante de encontrarnos ante un gobierno estatal con minoría parlamentaria, un PP en declive, y con unos representantes "canarios" que por su inapreciable representación carecen de capacidad para hacer valer esos acuerdos. La imprudente y electoralista escenificación en Gran Canaria del convenio entre Rajoy y Nueva Canarias, sin la presencia de Coalición Canaria o, en su caso, del presidente Clavijo, aporta mayor incertidumbre sobre la efectividad de un frágil y fraccionado acuerdo con sólo dos diputados del parlamento español.

Por lo demás, los Presupuestos Generales del Estado, además de una temporal e insuficiente actualización de las pensiones, no devuelve ninguno de los derechos hurtados al conjunto de los trabajadores del Estado tras la aplicación de Ley de Estabilidad Presupuestaria, ni tampoco recupera la inversión ni las decenas de miles de puestos de trabajo restados a los servicios públicos durante estos últimos años de recortes sociales. En estos negativos presupuestos, contradictoriamente, llama la atención el refuerzo inversor en los apartados de gastos militares y "orden público".

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)