Canarias mantiene su demanda ante el Gobierno de España para que permita aplicar el superávit en los presupuestos de 2019

Canarias/ El próximo miércoles se votará de nuevo la senda de estabilidad 2019-2021 en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera; de no tener una propuesta para la regla de gasto, la consejera de Hacienda afirma que "se estaría castigando a quienes mejor gestionan".

La consejera de Hacienda, Rosa Dávila, aseguró hoy que el Gobierno de Canarias continúa trabajando para que al Ministerio permita aplicar el superávit de las Islas en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 2019 y así poder aumentar el gasto en sanidad, educación las políticas sociales en el Archipiélago. "Para ello, es necesario que se territorialice la regla de gasto", dijo.

Explicó que "el planteamiento de Canarias continúa siendo el mismo que hace un mes y no es otro que permitir a las autonomías y a las corporaciones locales cumplidoras puedan contar con su superávit en la elaboración sus presupuestos del próximo año".

Así se lo volvió a trasladar ayer, la consejera Rosa Dávila a la ministra María Jesús Montero durante una conversación telefónica en la que le adelantó cuál sería la postura de Canarias en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebra el próximo miércoles, 22 de agosto, de no tener una respuesta concreta a la propuesta de Canarias de flexibilizar la regla de gasto para aplicar el superávit.

Dávila también aclaró a Montero que "la ampliación del catálogo de inversiones financieramente sostenibles no es la solución ni es la respuesta para Canarias ni para la ciudadanía, porque no permitiría, por ejemplo, dar de alta a más personas dependientes, ampliar el catálogo de servicios sociales, contratar más personal sanitario o más profesorado al entender el Ministerio que consolidan gasto y no cumplir con los requisitos para ser consideradas inversiones financieramente sostenibles".

Rosa Dávila recordó que en la actualidad el superávit de las autonomías y de las corporaciones locales asciende a más de 7.000 millones de euros. "Por lo que -añadió- es un despropósito que, no se revise la regla de gasto, y que el Ministerio de Hacienda nos impida aplicar unos fondos que son nuestros". Así, lamentó que "se esté castigando a quienes mejor gestionan".

En este sentido, criticó que el Gobierno de España prefiera tener esos más de 7.000 millones "congelados" en los bancos, en lugar de permitir que las autonomías y los ayuntamientos lo utilicen para mejorar la vida de las personas y paliar las dificultades que aún tienen muchas familias. "Sería muy injusto, sobre todo si se tiene en cuenta que el motivo por el que se podría estar manteniendo esta postura: compensar el propio déficit y la desviación de la Administración General de Estado, que alcanza los 21.658 millones", dijo.

"Nuestra demanda es de sentido común y no atenderla castiga a los canarios, porque ninguna persona entenderá que, una autonomía como Canarias, que ha cumplido reiteradamente con los objetivos de déficit y tenga la menor deuda, no pueda utilizar sus propios fondos para gastos derivados de la prestación de los servicios públicos esenciales".

Rosa Dávila señaló que el Ministerio de Hacienda "aún no ha contestado al informe que hace ya un mes remitió el Gobierno de Canarias al Ministerio en el que se identifica y detalla la propuesta que podría aplicarse para permitir la flexibilización de la regla de gasto sin necesidad de modificar la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera". La consejera espera que la respuesta positiva llegue antes de la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera y de esta manera poder apoyar la nueva senda, ya que sería justa con las comunidades autónomas cumplidoras y no solo serviría para "complacer" a las inclumplidoras.

Presupuestos 2019

Por otro lado, la consejera confirmó que el Gobierno de Canarias ya está trabajando en el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2019, "a pesar de la incertidumbre sobre los PGE".

"Nuestra hoja de ruta siempre ha sido independiente de los acontecimientos a nivel estatal y de los avatares que por los que han pasado los distintos gobiernos de España", dijo Dávila. "Así lo hemos demostrado durante los últimos años, en los que se han presentado las cuentas canarias en tiempo y forma, independientemente de lo que estaba ocurriendo en el panorama nacional".

"No es la primera vez que no enfrentamos a un retraso en la aprobación de los PGE. Incluso, cuando se ha producido una prórroga de las cuentas, Canarias ha tenido sus presupuestos aprobados el 1 de enero de cada año", finalizó