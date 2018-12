El Gobierno de Canarias consolida una red exterior de apoyo a las empresas en su internacionalización

El consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias, Pedro Ortega, analizó hoy los retos y oportunidades de la política de internacionalización de la economía canaria con los representantes de la red exterior que el Gobierno de Canarias mantiene en países o áreas estratégicas para las empresas de las islas.

Durante el encuentro, al que asistió también el director general de Asuntos Económicos con África y consejero delegado de Proexca, Pablo Martín Carbajal, cada uno de los representantes expuso la situación socioeconómica del país de destino, las principales estrategias que pueden resultar de interés para las empresas canarias y las propuesta de acciones de promoción que se pueden llevar a cabo para atraer inversiones.

Pedro Ortega explicó que en los últimos años el Gobierno de Canarias, a través de Proexca y de la Fundación Canaria en el Exterior (Fucaex), ha reforzado su presencia en el exterior para dar soporte a las empresas que operan fuera y desarrollar, al mismo tiempo, acciones que contribuyan a atraer nuevas inversiones para el Archipiélago.

En este contexto, detalló que en 2018 se ha contratado a nuevos delegados y dinamizadores de negocios internacionales en Bogotá, Senegal, Estocolmo y San Antonio de Texas.

Con estas nuevas incorporaciones, la red de Canarias en el exterior abarca a nueve países o áreas estratégicas e incluye: dos en Europa (Bélgica y Suecia); cuatro en África (Marruecos, Mauritania, Senegal y Cabo Verde) y tres en América (Washington, San Antonio de Texas y Bogotá).

Los representantes son profesionales con estudios superiores, que dominan varios idiomas y tienen conocimientos en comercio exterior y análisis de mercados internacionales.

La consolidación de esta Red Exterior se enmarca en las acciones impulsadas dentro de la Estrategia Operativa de Internacionalización de la Economía Canaria 2016-2020.

Pedro Ortega explicó que la elección de las nuevas sedes exteriores del Gobierno de Canarias corresponde a las demandas empresariales detectadas en la zona y a la necesidad de fortalecer la estrategia de captación de inversión directa hacia Canarias, como es el caso de Suecia, San Antonio de Texas y Colombia. Este último país forma parte de la Alianza del Pacífico, junto con Chile, México y Perú, a la que corresponde el 39% del PIB total de América Latina y Caribe, y que se ha convertido en el principal objetivo de los proyectos empresariales de Canarias, según explicó el consejero.

A través de estas sedes, el Gobierno ofrece a las empresas un apoyo para desarrollar sus procesos de internacionalización, ya sea para exportar o implantarse en la zona, asesorándoles y facilitándoles información sobre distintos aspectos relacionados con el país, como la normativa, posibles socios locales o la participación en licitaciones.

De manera paralela, la Red elabora información sobre los principales sectores económicos del país con intereses en los mercados exteriores, además organizar eventos de presentación de Canarias como destino de inversiones extranjeras directas e identificar empresas con potencial inversor en el exterior.

Mañana martes, los representantes de la red exterior del Gobierno de Canarias mantendrán un encuentro con los distintos agentes de las islas implicados en la promoción exterior para dar a conocer la estrategia que se está desarrollando en cada uno de los países y continuar coordinando y aunando esfuerzos con las instituciones y entidades interesadas en la internacionalización.

Desde el Gobierno se ha invitado a todos los cabildos, a través de la FECAI, así como a las plataformas Why Tenerife, Best in Gran Canaria, la Zona Especial Canaria (ZEC), las Cámaras de Comercio de Lanzarote y Fuerteventura, el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) y la Plataforma Oceánica de Canarias (Plocan).