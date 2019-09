Los Administradores de Fincas colegiados presentaron sus propuestas al Presidente en funciones, Pedro Sánchez

El Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas –CGCAFE- considera positiva la última reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, pero piensa que se ha perdido la oportunidad para establecer una regulación más completa de las viviendas de uso turístico para que no generen problemas a la hora de tomar acuerdos en las comunidades de propietarios, porque al trasladar toda la decisión sobre su aprobación o no a los propietarios, se crea un nuevo foco de conflictos que se añaden a los que ya tienen, por si mismas, las relaciones vecinales.

Pero, además, para Salvador Díez, presidente del CGCAFE, "es fundamental que el arrendamiento turístico se regule como una actividad económica, estableciendo requisitos homogéneos en todo el país y políticas fiscales locales, autonómicas y nacionales que repercutan y mejoren la actividad económica de las viviendas de uso turístico".

Sobre las viviendas en alquiler, el CGCAFE considera que el Real Decreto-Ley 7/2019, de 1 de marzo, de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda y Alquiler, no ha resuelto el problema del acceso a la vivienda ni el control de sus precios, y aunque

ofrece más garantías al arrendatario, no ofrece seguridad jurídica al posible arrendador. Es necesario, por tanto, establecer, también, una política fiscal que incentive el aumento del parque de viviendas en alquiler.

REGULACIÓN PROFESIONAL ADECUADA

Los Administradores de Fincas colegiados consideran que existen razones de interés general, como la protección del medioambiente y el entorno urbano, que no pueden quedar garantizadas sin la actuación del Administrador de Fincas Colegiado, que es el profesional que gestiona el 80% del parque total de viviendas en España, garantizando el mantenimiento, buen uso y conservación del principal bien material del que disponen los ciudadanos y las familias: su patrimonio inmobiliario. Obviamente, la seguridad del inmueble no está solo en su proyección y construcción, sino a lo largo de toda la vida del edificio y muy especialmente en su conservación y mantenimiento, uno de los objetivos fundamentales de la actividad de los Administradores de Fincas colegiados, y que justificarían, por si solas, una regulación profesional adecuada. En base a ello, para el presidente del CGCAFE, Salvador Díez, "no se puede seguir entendiendo que la regulación del nuestro sector profesional supone un límite a la libre competencia, sino que es una barrera que protege a los consumidores al exigir a los profesionales que cumplan con normas que ofrezcan garantías al conjunto de los ciudadanos".